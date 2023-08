Montero presiona a Jorge Vilda y Luis de la Fuente

La ministra ha incidido, no obstante, en la importancia de que "Jenni Hermoso no se siente presionada" a partir de ahora. "Hay algunos procedimientos que requieren que ella tome decisiones si quiere seguir adelante, pero no debemos poner el foco en ella porque también eso es una práctica feminista, que las mujeres se tomen su tiempo para decidir cuál es el camino que quieren recorrer para la reparación, aunque institucionalmente tenemos la responsabilidad de mostrar todas las opciones disponibles", ha explicado.

Montero ha justificado la actuación del Gobierno ante este caso porque "ante un beso no consentido, tiene la obligación de actuar con contundencia; tiene que quedar claro", porque, según ha afirmado, "es muy importante que Luis Rubiales no siga en su cargo, pero hay otros muchos millones de besos no consentidos, de tocamientos en el trabajo que desgraciadamente siguen quedando en la impunidad". "El Estado tiene una obligación con todas las mujeres, las que sufren algún tipo de violencia sexual de menor intensidad a las de mayor" , ha añadido.

Respecto a las acciones judiciales que anunció Luis Rubiales ante la asamblea de la RFEF contra ella, Yolanda Díaz, Ione Belarra y Pablo Echecnique, Montero ha asegurado no haber recibido notificación alguna. "No me ha llegado nada, pero tiene derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, igual que creo que está teniendo claro que, cuando sea fácil, que es casi nunca, como cuando no lo sea tanto, que es casi siempre, las mujeres vamos a pelear", ha argumentado.

La titular de Igualdad ha reconocido que no le sorprendió la reacción de Rubiales en cuanto al anuncio de acciones legales, pero si "el que no hubiese entendido nada de lo que estaba pasando, de por qué tantísimos millones de personas, en España y en todo el mundo, estuviesen pidiendo una reacción ejemplar a un beso no consentido".

Por ello, ha lamentado de Rubiales, que "frente a esos millones de personas explicando lo que ha ocurrido, haga una ostentación tan vergonzosa para muchísima gente de que no había entendido nada de los motivos por los que la sociedad estaba indignada"