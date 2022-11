Otto Addo: «¿Presión? Presión es pensar qué comer al día siguiente»

Otto Addo, seleccionador de Ghana, afirmó este domingo en rueda de prensa que es un «privilegio» estar en un Mundial y declaró que para él la presión real no está en el fútbol, sino en situaciones cotidianas de la vida real como pensar en qué comer cada día.

Después de perder su primer encuentro 3-2 ante Portugal, Addo se enfrenta al reto de seguir con vida en el Mundial tras su siguiente duelo. Se verá las caras con Corea del Sur y, en la víspera de enfrentarse al cuadro asiático, preguntado por la presión que pueden sentir los jóvenes jugadores de su selección de cara al segundo choque, reflexionó sobre la importancia real que tiene el fútbol.

«No se trata de jugadores más jóvenes o menos jóvenes. Se trata de jugadores más buenos o menos buenos. Todos quieren jugar, hacer un buen partido y demostrar sus responsabilidades. Sé que hay muchas críticas porque cometemos errores. Nos tenemos que concentrar en arreglar los aspectos negativos y que los jugadores hagan un buen partido», declaró.

«En mi opinión, no hay presión. Es un privilegio estar sentado aquí y ser el seleccionador de Ghana. Eso no es presión. Presión es pensar qué hay que comer al día siguiente. Es una presión diferente. Nosotros mostramos que podemos competir de igual a igual y eso que tenemos jugadores sin tanta experiencia. Esperemos hacer un buen encuentro», añadió.

También tuvo palabras para los medios de comunicación y su papel a la hora de generar corrientes de opinión:

«Cuando hacemos algo y funciona somos unos genios. Ese es el mismo contexto con la prensa. Algunos medios de comunicación no conocen este trabajo. Es necesario que hagamos entender qué es jugar al fútbol. El trabajo de los medios es hacer las preguntas. Si perdemos, obviamente, recibimos muchas críticas. Y si ganamos somos los mejores. A veces se puede jugar bien y se pierde y a veces jugamos mal y ganamos. En los medios, venden más sobre todo las noticias negativas».

Además, se refirió a sus declaraciones tras el choque ante Portugal en las que se quejó del penalti que pitaron a favor del combinado luso. Según afirmó, la pena máxima «no era» y «todo el mundo lo vio». «¿Por qué? ¿Por qué es Cristiano Ronaldo o algo así? No sé por qué no hubo VAR, no hay explicación», agregó.

Al respecto, dijo que la FIFA no le ha sancionado y se excusó en que en esos momentos, tras la derrota, tenía «las emociones a flor de piel».

Asimismo, lanzó una queja para el organismo presidido por Gianni Infantino y puso sobre la mesa la que para él es una injusticia: que África sólo tenga cinco representantes en un Mundial.

«En África son 55 países y merecemos más vacantes. Nunca en la historia de la FIFA hemos sido iguales. Cinco plazas... si tuviésemos 12 plazas como Europa, la probabilidad de llegar más lejos sería mayor. En mi opinión, es injusto».

Asimismo, indicó que en su grupo, compuesto también por Portugal, Corea del Sur y Uruguay, «todo puede pasar» y dejó claro que en primer lugar, Ghana tiene que pensar en su selección.

«Hay muchas cosas que mejorar. Para nosotros, lo más importante no es quién va a ser nuestra estrella. Lo más importante es pasar a la siguiente fase. Esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es pasar la fase de grupos, Lo que pasó en nuestro partido contra Portugal es pasado, nuestra atención está en Corea del Sur».

Preguntado por Son Heung-min, dijo que es un «jugador muy bueno» y se mostró seguro de que sus jugadores «pararán» todos los ataques de Corea del Sur.

«Puede que para el público el otro día hayamos perdido, pero para nosotros hemos aprendido. Siempre aprendemos. A veces, incluso cuando ganamos, aprendemos porque no siempre, como cuando ganamos, lo hicimos todo bien. Así que siempre aprendemos y estoy contento de tener un equipo que está dispuesto a aprender», finalizó.