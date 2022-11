Roban a una estrella la medalla de oro como campeón mundial de fútbol

El exjugador y extécnico de la selección brasileña explicó que solo tuvo conocimiento del robo en la noche del domingo, cuando regresó a su casa, ubicada en el acomodado barrio de Jardim Paulista, tras un viaje de cuatro días.

El exportero de clubes como Palmeiras y Vasco da Gama y extécnico de clubes como Corinthians, Santos y Sport afirmó que los ladrones forzaron la puerta de entrada de su residencia y otras puertas que estaban cerradas con llave.

Leao también fue víctima de ladrones en febrero de 2012 pero en esa ocasión llegó a su residencia cuando los delincuentes aún estaban en la vivienda y los enfrentó.

«Intentaron que me tumbase. No llegué a ver un arma de fuego, solo un arma blanca. Tuve una reacción rápida y ellos huyeron», dijo entonces el técnico, que no pudo evitar que los ladrones se llevaran un bolso con varios relojes y recuerdos de su paso por la selección brasileña.

Otro de los grandes trofeos del Mundial de 1970, la Copa Jules Rimet, que Brasil recibió por haber sido el primer tricampeón mundial, también fue robada por ladrones, la primera vez en Inglaterra en 1966, pero fue recuperada, y la segunda en 1983 en Brasil.

Los ladrones que la robaron de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) la fundieron para poder vender el metal, por lo que el trofeo se perdió definitivamente.