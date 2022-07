«Sueño con que el fútbol vuelva a ser lo que era y no un negocio»

-Sí, yo soy desde chiquitita más palaciega que nadie. Estudié Primaria en el colegio público María Doña, al lado de mi casa. Luego la ESO también la hice en un instituto y del Bachillerato hice solo primero, pero para el segundo curso me he dado un margen porque este año han pasado muchas cosas nuevas: me fui a vivir a Sevilla, empecé a tener contrato con el primer equipo del Betis y a entrenar por la mañana, y me he dado un margen de un año, pero ahora lo retomaré en el mismo instituto de mi pueblo.

-Ya se sabe que la carrera del fútbol no va más allá de los 35 años... Mi intención es ser policía o profesora. Quiero estudiar Magisterio o Criminalística, que es una carrera nueva que han sacado y solo está en Madrid y es estudiar la escena del crimen, balística, etc.

-Es que somos vecinos. Yo vivo a menos de un minuto andando de su casa, en el mismo barrio. Hemos estado en el colegio juntos desde los tres años, y en la misma clase. Los dos estábamos desde siempre locos por el fútbol, en el recreo, por la tarde nos íbamos juntos a jugar con otros amigos... En equipo como tal no he estado con él, porque entonces ni había equipo femenino en Los Palacios, pero siempre hemos jugado juntos en la calle. Hasta que él ya se fue para Barcelona.

-¿Eres consciente de que ahora eres un referente para muchísimas niñas?

-Todavía me cuesta asimilar que niñas que me han conocido siempre y que nos hemos visto por el pueblo de toda la vida, ahora, de repente, me miren como su referente. Yo soy una persona a la que me gusta darle a las cosas la importancia que tienen, ni más ni menos. Entonces tampoco se me va mucho la cabeza, aunque me dé una alegría muy grande, claro.

-Sigue existiendo mucha desigualdad entre fútbol femenino y masculino, aunque el avance en la última década ha sido enorme, ¿no?

-Es cierto que se ha avanzado porque hace no mucho las mujeres no ganaban nada. Jugar al fútbol a veces incluso te costaba el dinero. Pero igualarlas con los hombres va a ser muy complicado porque ya de por sí lo que los hombres cobran... Ya sé que hablar de esto nos hace entrar en el debate de siempre de que cobran lo que generan, pero yo pienso que un futbolista no deja de ser una persona y una persona no vale tanto dinero.