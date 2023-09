Un aficionado del Newcastle es apuñalado antes del partido en Milán

Un aficionado del Newcastle inglés, de 58 años, fue apuñalado por varias personas esta pasada noche en Milán (norte de Italia), donde su equipo disputará este martes ante el Milan el primer partido de la fase de grupos en Liga de Campeones.

El aficionado, tras ser trasladado al hospital Policlínico de Milán después de la intervención de un coche patrulla, recibió una puñalada en la espalda y dos en los brazos, informaron los medios locales este martes. La División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales italiana (DIGOS) está investigando el incidente, pero por ahora, según las mencionadas fuentes, no es posible establecer si el hombre fue atacado por motivos relacionados con el fútbol o por otros diferentes.

Este martes, el Giuseppe Meazza (San Siro) acogerá el retorno del Newcastle a la máxima competición continental tras veinte años de ausencia, así como el reencuentro entre el italiano Sandro Tonali, actual jugador del combinado inglés, y la que hasta la temporada pasada fue su afición.

Además, las reglas de la competición establecen que los clubes deben realizar la rueda de prensa previa al partido entre las 12:00 y las 20:00 horas locales, pero el Newcastle no pudo ajustarse a esto debido a que su vuelo camino de Milán se retrasó debido a las tormentas en la ciudad italiana. La rueda de prensa de Eddie Howe, técnico del Newcastle, comenzó a las 21:00 horas locales. “Es parte de este trabajo. No es algo muy anormal. Ha sido un problema con el tiempo, pero ya hemos estado en situaciones similares. Es algo a lo que estamos acostumbrados, aunque hemos llegado algo más tarde de lo que nos gustaría para los jugadores. No es un gran problema”, dijo Howe en rueda de prensa. El Newcastle disputará este martes su primer partido en Champions en veinte años cuando se enfrente en San Siro al Milan.