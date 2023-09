Xavi Hernández: «Las jugadoras deben hablar claro y decir qué ha pasado»

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, comentó que las jugadoras españolas que han enviado un comunicado pidiendo más cambios en la RFEF, más allá de la dimisión del expresidente Luis Rubiales, y renunciado mientras a ser convocadas deberían "hablar claro" y decir "qué ha pasado" realmente para que no haya lugar a dudas.

"Desconozco las circunstancias y los por qué. Ellas han sido claras en el comunicado. Si algo no queda claro, son ellas las que deberían esclarecer esto. Nosotros sabemos poco. Yo me pronuncié y fui muy contundente sobre lo visto del presidente. Las jugadoras deberían hablar claro y no dejar pié a la confusión, y decir claro lo que ha pasado", aseguró en rueda de prensa.

Este viernes, un total de 39 futbolistas españolas, entre ellas la gran mayoría de las campeonas del mundo, solicitaron "cambios contundentes en los puestos de liderazgo" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y afirmaron que los que se han hecho hasta ahora, entre ellos la dimisión de Luis Rubiales como presidente, "no son suficientes" para sentirse "en un lugar seguro".

"Más que sorprenderme, me entristece", apuntó Xavi. "En el mejor momento histórico del fútbol español femenino (tras ganar el Mundial) la situación es caótica. Hay que escucharlas, se tienen que explicar muy bien para entender sus motivos, yo los desconozco", reiteró.

"Pero me entristece la situación, porque era algo increíble conseguido después de tantos años y que estén todavía en esta situación... Que se aclare todo, que lo aclaren ellas, por el bien del deporte español", se sinceró el técnico blaugrana.