Lopetegui, sobre el VAR: «No lo hemos entendido nosotros ni los rivales»

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, reconoció este domingo, tras el empate 2-2 en el Sánchez Pizjuán ante el Espanyol, que están "preocupados por cambiar la dinámica del equipo" después de que haya acumulado una racha de malos resultados.

El preparador guipuzcoano afirmo en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán que "los nervios han aparecido cuando el escenario era el más favorable", una vez que el Sevilla se adelantó en el marcador a los quince minutos, aunque puntualizó que "queda mucha Liga, Liga Europa" y que deben "volver a la seguridad".

Lopetegui lamentó que el equipo haya perdido "la solidez defensiva" que mostró en la primera parte de la temporada y que en ese trabajo deben incidir.

Pese a todo, el técnico vasco subrayó que "el equipo está en los objetivos" se marcaron e insistió en el "trabajo" para que vuelvan los resultados de la primera vuelta.

También se refirió a la jugada polémica del partido, con la consulta al VAR en la jugada que posteriormente dio pie al empate del Espanyol (1-1) en la primera parte.

"No lo hemos entendido nosotros ni los rivales. Creíamos que el VAR debía intervenir en jugadas de roja o penalti y mi manera de ver las cosas es que la jugada no era tan clara para roja, por lo que no lo entiendo como entrenador", dijo sobre ese lance en la que Sergi Gómez vio solo la tarjeta amarilla y no se señaló penalti a favor del Espanyol.

"Esto abre una fisura. Técnicamente me lo podrán explicar pero no lo entiendo. Si no ve la roja es que no era muy clara y un compañero desde Madrid (VAR) no tiene que mandarlo a verla", insistió Lopetegui, quien también subrayó que con todo ello no hay que "escudarse" y sí seguir con el trabajo para "mejorar al equipo".