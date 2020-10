La tenista Estrella Cabeza: «Me gustaría hacerles el camino más fácil a quienes yo entrene»

Estrella Cabeza Candela (Los Palacios y Villafranca, 1987), que ha llegado a lo más alto en el mundo profesional, lleva casi dos años pensando en dejar la raqueta, pero no definitivamente, sino para empuñarla como entrenadora. Ahora que el COVID-19 ha marcado verdaderamente un antes y un después, y ahora que su padre, ese capitán de navío que lleva más de tres décadas volcado en la escuela de donde han salido tantos profesionales, se va a jubilar, ha decidido que es el momento de renovar el Club de Tenis Manolo Cabeza e impulsarlo a nueva época con el marchamo de su nombre. Estrella, que en sus años de Bachillerato pensó en hacerse bióloga, estudia ahora un grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Sevilla. Y quiere perpetuar el legado de su familia.

-¿En la decisión de retirarte justo ahora ha influido el COVID, las lesiones, tu edad...?

-Bueno, en realidad no había dicho todavía que me iba a retirar, porque como el año pasado todavía jugué algunos torneos puntuables a nivel nacional... Ya este año no he jugado ninguno por el coronavirus, el confinamiento y todo lo que ha pasado... Y ahora ya sí, pero de todas formas, aunque ya profesionalmente no siga, no me gusta que parezca que si te retiras ya no tocas más la raqueta y no vas a jugar ni un partido más... Tampoco es eso, claro. Profesionalmente seguro que no, pero a lo mejor un torneo por equipos...

-Claro, no es una retirada radical.

-La decisión, de todas formas, la fui amasando hace ya casi dos años. Cuando me operé el menisco hizo como un clic en mi cabeza, pero no es porque me lesionara. En algunas entrevistas han dejado ver que era por la lesión, a lo mejor porque en el momento de la entrevista estaba lesionada. Pero las lesiones forman parte de la carrera y la última vez, cuando volví a jugar, que gané un torneo en Barcelona, un 25.000, en el Hispanofrancés, pues ahí me rompí el menisco, en 2018, y a partir de ahí ya sí se me fue formando la idea de la retirada, aunque yo entendí y entiendo que las lesiones forman parte de la carrera.

-¿Recuerdas tu primera vez en el tenis? ¿Era por tu padre?

-No lo recuerdo si te digo la verdad, porque yo empecé muy pequeña. Tanto mi hermana como yo hemos respirado tenis desde siempre.

-Claro, tendrías como cinco o seis años, ¿no?

-No, menos aún. Era muy pequeña. De hecho, el Club Manolo Cabeza nació antes que nosotras. Tendría yo un año o así. Mi padre daba clases de tenis entonces en el Club de Campo en Sevilla... Él había sido entrenador... O sea, que hemos respirado el tenis desde que nacimos.

-¿Cuándo te das cuenta de que no eres una chica tan normalita en el tenis?

-Bueno, fueron una serie de factores. No fue de un día para otro. Iba jugando los torneos, desde muy pequeña, e iba ganándolos. A nivel provincial, a nivel regional... Luego ganaba también incluso a nivel nacional. Mi hermana también era muy buena, especialmente hasta las 18 años; ganó un campeonato de Andalucía, pero ella prefirió estudiar. Pero a mí, a los 15 años, me llegó la oferta de irme a la Federación, a Barcelona. Todo es un proceso... De repente, no es que entrenes todas la tardes, sino que entrenas todo el día...