Rugby y Mujeres: Entrenadores (I)

Hablar con Alfonso de la Cruz es siempre agradable. La conversación invita a la reflexión y los tonos colocan las cosas en lugares amables, tranquilos y precisos. Él en París; el que escribe en Madrid aunque la técnica y la pasión por el rugby nos acerca mágicamente.

La Federación de Rugby de Madrid, de la que Alfonso es Director Deportivo, ha sido pionera en la implantación de un centro de alto rendimiento destinado a que las jugadoras puedan desarrollar y ampliar todo su potencial. Junto con la Federación Española y World Rugby, han logrado iniciar un programa espléndido que ha dado ya sus primeros frutos: las selecciones autonómicas en las que han participado las jugadoras integradas en ese CAR han logrado ser campeonas de España con solvencia, algunas de ellas forman parte de la selección nacional de su categoría y todas han despuntado en sus clubes de forma sobresaliente.

‘Poner en marcha el CAR ha sido un paso adelante en la creación de estructuras y en la dotación de herramientas a los deportistas de alto rendimiento para que se desarrollen al máximo que le permitan sus posibilidades. Las estructuras de los clubes (por supuesto hay excepciones) no están preparadas para aportar al deportista condiciones que le permitan el alto rendimiento. Tampoco hay demasiados entrenadores especialistas, ni preparadores físicos, ni instalaciones... Es la diferencia del rugby con otros deportes. Y si queremos tener jugadoras de alto rendimiento, jugadoras que puedan competir a nivel internacional con garantías, hay que dar pasos adelante como el que se dio la temporada pasada en Madrid. Por cierto, es muy importante hacer una diferencia entre el rugby femenino senior y el de menores de 18 años. ¿Por qué? El centro de alto rendimiento del que estamos hablando está diseñado para jugadoras sub18 (este año se amplia un año la permanencia de las jugadoras, pero hasta ahora era para las sub18); y es que los clubes no suelen estar en condiciones de ofrecer respaldo que proporcione el alto rendimiento en las categorías inferiores. Sin embargo, si lo ofrecen a las jugadoras de más de 18 años. Mira, por ejemplo, el Liceo Francés de Madrid no tiene instalaciones propias y eso les impide aportar lo necesario a este tipo de jugadoras. Por otra parte, en Majadahonda ocurre que las jugadoras senior (por las que ese club ha realizado una apuesta decidida y muy clara) disponen de gimnasio, de programas de tecnificación, pueden acudir a realizar entrenamientos individuales... Los recursos son finitos y hay que repartirlos entre los jugadores y jugadoras de todas las categorías y eso en algunos clubes, por no decir en la mayoría, resulta ser un lastre que impide hacer muchas de las cosas que serían imprescindibles para que el futuro fuera algo mejor’.

Los recursos son finitos y las jugadoras más bien pocas ¿no?

‘Tenemos un problema y debemos solucionarlo; para ello no podemos meter en el mismo saco a todos los deportes. Si queremos comparar el rugby con el fútbol o el baloncesto estaremos condenados a realizar un diagnostico de los problemas erróneo y las soluciones no serán las adecuadas. Las infraestructuras, las proyecciones, el crecimiento de los distintos deportes obliga a mirar a cada uno de ellos de forma distinta. Aunque el desarrollo deportivo español esté en cotas aceptables, no se puede olvidar que hay deportes que suben la media y otros la bajan. Desgraciadamente, el rugby es de los deportes que empeoran esa media del desarrollo. Y como los recursos son finitos lo que debemos hacer es concentrarlos. No hay jugadoras suficientes para que cada club tenga su propio equipo. Es una desgracia aunque es así. Y, a veces, tampoco es fácil encontrar entrenadores e incluso jugadores para los equipos masculinos. La concentración de recursos económicos, materiales y humanos es algo que se debe explorar sin duda alguna’.

Hablar de las diferencias entre hombres y mujeres es algo que, actualmente, te puede generar problemas. Pero le pregunto por ello a Alfonso y le pido que se exprese con comodidad, con sinceridad, sin sentirse un intruso (nos ocurre a los dos si hablamos del rugby femenino cuando, en realidad, amamos ese deporte y nos interesa el trabajo de las mujeres más que cualquier otra cosa).

‘La aproximación al rugby es diferente entre jugadores y jugadoras porque diferente ha sido la evolución del rugby femenino y del masculino. A medida que el rugby femenino a nivel internacional va alcanzando la velocidad del masculino, la aproximación de las jugadoras a este deporte va evolucionando. Por ejemplo, hace diez años era impensable que una jugadora de dieciséis años se incorporara en la academia de un club francés para residir en Francia y estudiar allí; probablemente, ni siquiera ese club tendría academia en esos momentos. Sin embargo, ya sí ocurren esas cosas. Pero es que, hace pocos años, ni siquiera existía una liga internacional de selecciones, no recuerdo bien pero creo que ni siquiera se jugaban mundiales de rugby femenino. Ahora la cosa ha cambiado y la percepción de la jugadora es otra, el horizonte se ha igualado con el de los chicos. No creo que existan diferencias en cuanto a género y sí en cuanto al nivel de desarrollo del rugby masculino y femenino’.