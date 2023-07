Rugby y Mujeres: Lejos de casa

Efectivamente, en España creemos que todo está hecho y que casi se está exagerando con la situación de la mujer aunque no es así. Aún queda camino, mucho. Charlamos sobre la incorporación de mujeres transexuales en equipos femeninos. No le parece mal que las mujeres transexuales puedan jugar al rugby. Primero porque son muy, muy pocas. Por otra parte, el rugby es un deporte colectivo y si existiera una mínima ventaja se diluiría. Y, además, cree que cada casa debería valorarse de forma individual. ‘No hay miedo. Que nadie olvide que existen jugadoras que se pueden llegar a muscular de forma similar a un hombre. Eso es así y nadie discute que puedan jugar como una más. El rugby es precisamente eso, la aceptación de todo tipo de jugadoras sin excepción’ . Cuando hablo con las mujeres que juegan rugby y les escucho decir esto pienso que los hombres vemos problemas que ellas no se plantean. Cosa de hombres.

¿Se puede vivir del rugby?

‘Enfocar la vida pensando en que el rugby te va a solucionar las cosas es un error. Las jugadoras de club, aquí en España, no reciben mensualidades, se pagan su ficha, no pueden vivir de ello. Mi caso y el de las jugadoras a las que nos fichan de forma expresa, tenemos alguna facilidad más aunque muy escasa. Lo que recibo me da para entrenar, comer y poder estar al máximo nivel. La gran vida no me podría dar ni en sueños. Creo yo que muy pocas jugadoras pueden vivir del rugby exclusivamente’.

¿Qué le dirías a una niña que quiere jugar al rugby?

‘A una niña y a cualquier chica le diría que no se equivoca si elige el rugby como deporte. Al principio, sentirá diferencias y tendrá que adaptarse un poco, pero puede confiar en este deporte y en las personas que lo practican. Seguramente, será la mejor etapa de su vida. Pero que no deje de estudiar porque de esto no va a vivir casi seguro’.

Nos vamos despidiendo porque el tiempo no da más de sí. Pero antes Carolina dice algo que puede servir de resumen a toda nuestra charla: ‘Soy una persona mucho más segura desde que practico rugby. En todos los aspectos’. Bendito rugby.