Sevilla, capital mundial del tenis femenino

Sevilla acoge dentro de cuatro días (7 al 12 de noviembre) la Copa del Mundo de tenis femenino con la disputa de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge. Este viernes se ha organizado un acto de presentación en el Ayuntamiento de Sevilla para celebrar la llegada oficial del trofeo a la ciudad. En él, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha señalado que "estamos ansiosos por acoger por fin las finales de la Billie Jean King Cup en Sevilla. El estadio de la Cartuja va a lucir espectacular para la ocasión y estoy convencido de que vamos a disfrutar de una semana del mejor tenis femenino, en un evento más que va a consolidar la apuesta del Gobierno andaluz por la celebración de grandes eventos deportivos y por convertir a Andalucía en la casa del deporte nacional e internacional".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha recordado en su intervención que "Sevilla no es sólo el casco histórico más importante de Europa y la segunda pinacoteca de España, sino que es también un referente en lo deportivo. Somos especialistas en la organización de grandes eventos culturales, musicales y también deportivos como hemos demostrado en muchas ocasiones". Con la celebración de la Billie Jean King Cup, ha destacado el alcalde, "Sevilla se convierte en la capital mundial del tenis femenino y no me cabe la menor duda de que los sevillanos van a disfrutar del mejor tenis femenino del mundo y de que los doce equipos que vienen van disfrutar de esta magnífica ciudad".

El trofeo de la Billie Jean King Cup es una competición que cumple 60 años "rompiendo barreras y que es muy especial, no solo porque reúne a las mejores tenistas del mundo, sino también por los valores que representa, empezando por quien le da nombre, una deportista fuera de serie que marcó una época y que ha contribuido a la visibilidad del deporte femenino y a ese objetivo que desde el Gobierno andaluz perseguimos, que es lograr la igualdad real en el deporte", ha reseñado Bernal.

Por último, ha señalado que "este mes de noviembre, todas las miradas estarán puestas en Andalucía porque es el centro del tenis mundial. Aquí se van a decidir los títulos de las máximas competiciones por equipos: en Málaga, del 21 al 26 de noviembre la Copa Davis y desde el martes en las pistas del estadio la Cartuja de Sevilla. También las dos competiciones juniors se celebran estos días en Andalucía, en Córdoba. No es casualidad, esto es el resultado de la apuesta por el deporte, que nos ha situado entre las sedes preferidas por deportistas, federaciones y aficionados".

Conchita Martínez, la directora del torneo, ha destacado que "estoy realmente ilusionada porque después de meses de mucho trabajo ya estamos a nada de que comience la competición. Van a ser unos días muy especiales para todos, en los que vamos a poder disfrutar viendo a las mejores potencias mundiales del tenis femenino. Espero que todos los aficionados se acerquen a La Cartuja para disfrutar y también a apoyar a España y al resto de los equipos".

El director ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis (ITF), Kris Dent, ha manifestado que "es un placer estar en Sevilla con motivo de la celebración de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge. Quiero dar las gracias a la Junta de Andalucía por el apoyo que nos han dado para acoger la competición. El estadio de la Cartuja luce ya espectacular y preparado para albergar una semana de tenis excepcional. Hay mucho en juego: los equipos y las tenistas lucharán para convertirse en campeonas del mundo. Eso hará que las emociones sean intensas y será un evento tremendamente emocionante para los espectadores. Animamos a todo aquel que no lo haya hecho aún a que visite Billiejeankingcup.com para adquirir sus entradas y llenar de público el evento".

Sevilla sucede a Glasgow, en Reino Unido, que fue la ciudad donde se jugaron las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge en 2022. Suiza se llevó allí el título ante Australia, y las Finales de este año se muestran trepidantes desde que den su inicio el día 7. Las doce selecciones han quedado repartidas en cuatro grupos de tres y sólo el vencedor de cada grupo pasará a semifinales. Será por ello que cada set cuente, así como la estrategia de las capitanas en un formato de enorme intensidad concentrado en tan solo seis días.

España, que participa en el Grupo C, tendrá como rivales a Polonia y Canadá. La capitana española, Anabel Medina, anunció que el quinteto formado por Paula Badosa, Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols serán las encargadas de luchar por el codiciado trofeo. El equipo nacional se clasificó para las Finales de la Copa Billie Jean King gracias a una victoria por 3-1 sobre México en Marbella, en los clasificatorios de abril.

Ésta será la sexta vez, y la primera vez desde 2008, que España alberga las finales de la Billie Jean King Cup, que celebra los 60 años desde que se disputó por primera vez en junio de 1963. Las entradas ya están disponibles desde 17 euros en la web del evento. Cada una de ellas da acceso a toda la jornada de competición y el mejor tenis del mundo convertirá a Sevilla en la capital del tenis.