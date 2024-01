Vibrante inicio del año hípico en el Gran Hipódromo de Andalucía

Nuevo domingo de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía, «Javier Piñar Hafner» de Dos Hermanas, en el que tuvo lugar la séptima jornada de la temporada, marcando el inicio del año hípico. Las condiciones climáticas favorables y la notoria presencia de espectadores fueron elementos clave para disfrutar de una jornada de carreras de caballos en la localidad nazarena con las pistas en óptimas condiciones. Dos carreras se llevaron a cabo en la de arena, mientras que otras tres tuvieron lugar en la de hierba. La Cuadra Mangueta logró su primera victoria con el triunfo de Irma, montada por Cristina Pérez. Otros éxitos destacados fueron para Hades, Caccia di Diana, Astimegoesby y Kergrist, respectivamente con las fustas de Claudia Tena, Nico Valle, Nicolás de Julián y Jaime Gelabert.

Tres amazonas en línea de meta

La jornada se inició con el Premio A Galopar en la pista de hierba, un hándicap reservado para amazonas y gentlemen con caballos y yeguas de cuatro años en adelante, cubriendo una distancia de 1800 metros. Hades se destacó con una excelente actuación bajo la monta de la amazona Claudia Tena, controlando la carrera en todo momento. The Grey Wolf, con Evelyn Rodríguez debutando como amazona, quedó en segundo lugar, seguido de Natural Talent montada por Rocío Relaño. Las tres primeras posiciones fueron ocupadas por amazonas.

El segundo evento del día, el Premio Todoturf, también se desarrolló en la pista de hierba y se corrió sobre una distancia de 1800 metros. En esta prueba, destinada a potros y potrancas de tres años, Caccia di Diana de la Cuadra Reza Pazooki, montada por el argentino Nico Valle, se alzó con la victoria con relativa facilidad. Chiquitín y Azkar, ambos de la Cuadra Martul, ocuparon las siguientes posiciones a uno y dos cuerpos respectivamente del ganador entrenado por Óscar Anaya.

La tercera carrera del día, el Premio Gaceta Hipódromo, primera parte del hándicap dividido para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, se disputó en la pista de arena a lo largo de 1500 metros. Astimegoesby, con una destacada monta de Nicolás de Julián, ganó por un cuello en una emocionante competencia con Jaime Gelabert montando a Borondon. El público vibró con esta llegada ajustada entre ambos caballos. Trujillo, de la Cuadra Nanina, ocupó la tercera posición, llegando a más de dos cuerpos de la gemela.

La cuarta prueba de la jornada, la segunda parte del hándicap, denominada Premio Giralda Turf, fue ganada por Irma, con preparación de Álvaro Soto y monta de Cristina Pérez. La Cuadra Mangueta celebró su primera victoria con los colores de Irma, resistiendo el fuerte remate de Desimore, montado por Nico Valle. A mi la Legión, con Nicolás de Julián en la silla, ocupó la tercera posición, a más de tres cuerpos de la gemela.

El cierre del día estuvo a cargo del Premio Ociocaballo, una prueba en la pista de hierba para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, que se corrió en una distancia de 2100 metros. En esta emocionante carrera, Go With The Wind, con la monta de Dinis Ferreira, y Kergrist, con Jaime Gelabert, protagonizaron una lucha cerrada, siendo Kergrist quien finalmente se llevó la victoria por un suspiro en la línea de meta. Super Lover ocupó el tercer puesto en esta contienda.