«Cada vez más, los viajeros eligen Andalucía por la gastronomía y las experiencias en torno a ella»

1.- La Gastronomía y el turismo son dos baluartes de reconocido valor para Andalucía. ¿Cómo los trabaja la Academia?

La gastronomía y el turismo van de la mano, son actividades muy transversales en todas las provincias, no se concibe lo primero sin lo segundo y viceversa. Cada vez más los viajeros eligen nuestro destino por la gastronomía y todas las experiencias que pueden realizarse en torno a ella. Visitas a Bodegas, Almazaras, Dehesas, levantadas de Atún en las Almadrabas son un buen ejemplo de actividades turísticas complementarias al puro acto Gastro de desayunar, comer o cenar. Desde la Academia trabajamos en favor de dar visibilidad, criterio y esplendor a productores, transformadores y prescriptores de toda la comunidad. Nuestra web y newsletter nos permiten difundir contenidos de interés, además nos apoyamos también en los medios de comunicación para trasladar a la opinión pública aquello que nos preocupa o que nos interesa dar a conocer. Por último, además damos soporte a la administración en cuanto a dotar de contenido foros o asistencia a ferias Gastro como son el caso de San Sebastián Gastronomika, Madrid Fusión o la World Olive Oil Exhibition.

2. ¿Cuál es el perfil de los académicos que conforman la AAGT?

Actualmente somos 75 Académicos repartidos por todas las provincias de Andalucía, cada uno de nosotros procede de sectores varios (universidad, investigación, escuelas de formación, hosteleros, empresarios, comunicadores, sumilleres, abogados, médicos, etc...) me gusta decir que cada uno somos de nuestro padre y madre pero que en general somos todos muy complementarios entre nosotros. Nos unen el amor por nuestra tierra y la pasión por la gastronomía que combinados son el motor que mueve todas nuestras iniciativas. Por supuesto cada uno de nosotros está aquí de manera individual y no en representación de nada, además somos una Asociación sin ánimo de lucro que se sostiene con las aportaciones de sus miembros y algunas colaboraciones puntuales con instituciones o empresas.

3. Pero más allá de una labor con carácter regional, se hace una apuesta por cada una de las provincias andaluzas. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de decidir qué o cómo para cada una de ellas?

Somos sociedad civil organizada para la consecución de un objetivo común que es posicionar la marca Andalucía como destino de calidad en cuanto a gastronomía y turismo se refiere. Llevamos más de una década desarrollando iniciativas propias y apoyando también otras de llegadas desde organismos públicos, denominaciones de origen o municipios. Trabajamos de manera desinteresada por nuestro territorio. Es por este motivo que en cada provincia contamos con un comendador que coordina la actividad que sucede de manera más local y también da visibilidad de las iniciativas en las que participan los académicos de cada lugar. Por último, estamos integrados en la Real Academia de Gastronomía española como el resto de las academias territoriales del país.

4. ¿Cuáles son los objetivos de la Academia para este 2023?

Si tuviera que resumirlo sería seguir disfrutando de lo mejor de nuestra Tierra al mismo tiempo que ayudamos a que sea más reconocida fuera de nuestras fronteras. Además queremos incorporar más académicos del sector hotelero y oferta turística complementaria para tener un equilibrio entre gastronomía y turismo. Por último, seguir trabajando como hasta ahora por ser de ayuda a todos los productores, transformadores y prescriptores de la actividad gastroturística para ellos las puertas de la Academia siempre están abiertas.

5. El próximo lunes 13 de marzo entregáis los Premios Andalucía de Gastronomía #PREMIOSAAGT23. ¿Qué nos puedes adelantar?

El próximo lunes es la Asamblea Anual de la Academia donde hacemos una reunión con todos nuestros miembros para hacer un balance del año 2022 y plantear una hoja de ruta para 2023. Una vez finalizada la reunión tendremos el acto público de entrega de distinciones de la Academia en los que en esta edición hemos querido reconocer el trabajo de Cocina, Sala, Agroindustria, Oferta turística, Difusión en medios y trayectoria profesional de toda una vida. Al finalizar tendremos un encuentro distendido con autoridades, galardonados, profesionales del sector y medios de comunicación en el que disfrutaremos de una selección de 6 cocineros de Sevilla y Provincia, así como también la participación del chef del Hotel Alfonso XIII lugar donde se celebrara el evento.