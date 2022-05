España, Andalucía y la recuperación del turismo tras la pandemia

El turismo para España siempre ha sido uno de los principales benefactores de su economía. En la actualidad y tras dos años complicados de pandemia, se empieza a vislumbrar un repunte en cuanto a recuperación en todo el sector. España se disputa junto a Estados Unidos y Francia la hegemonía de ser uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional. Este hecho no es solo un grandísimo desafío, sino que además supone una de las principales fuentes de ingresos para la economía española. El turismo ha sido y sigue siendo uno de los revulsivos de la economía española. Cada año inyecta a su economía alrededor de 75 mil millones de euros.

En el 2019, año previo a la pandemia, visitaron España la friolera de 84 millones de personas. En términos humanos sería como si Alemania entera visitara nuestro país. Durante ese año, el que antecedió al desastre, España fue el segundo país más visitado del mundo después de Francia, quien tuvo algo más de 86 millones de turistas. Durante los dos primeros años de la pandemia el turismo experimentó una regresión significativa a nivel mundial. Sin embargo, con la llegada de la vacuna, la relajación de las medidas de prevención y el evidente ánimo colectivo de la población. Empieza a notarse de nuevo el aumento del número de turistas y la diversidad de sus orígenes. Ahí es donde aparece en escena la inimitable Andalucía.

En este sentido, para España y para el turismo nacional, Andalucía es como el cordón para un zapato. El impacto que tiene el turismo en Andalucía es uno de los más relevantes de todo el territorio nacional. No solo por el flujo de turistas que atrae, sino también, por las infinitas posibilidades que ofrece. La oferta turística de Andalucía no tiene parangón a la de ningún otro lugar del planeta. Sus inmensos parajes, sus montañas, sus playas, esa esencia indescriptible del mediterráneo que la hacen absolutamente única. Afortunadamente, todos los rincones de la geografía española tienen algún atractivo turístico debido al ingente patrimonio cultural y artístico que poseen. Y precisamente en Andalucía no es una excepción. Tanto es así, que probablemente y como ya hemos apuntado, sea uno de los lugares del mundo con mayor poder de atracción. No solamente para turistas internacionales sino también para los propios españoles. En definitiva, es una evidencia y al mismo tiempo una gran noticia que el turismo vuelva a recuperar sus altos índices de convocatoria. Esperemos que esa inercia circunstancial devuelva la ilusión a todos los trabajadores y empresarios del sector, y también, que este nuevo comienzo traiga consigo prosperidad para todos ellos y sirva para paliar en gran medida los estragos provocados por esta maldita pandemia