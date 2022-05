La primavera es, de las cuatro estaciones, a la que convencionalmente se le atribuye más la condición de naturaleza viva. En lo mucho que tiene de estímulo para atraer a las personas a dedicar parte de su tiempo libre a descubrir y adentrarse en parajes naturales, dejando atrás el mundanal ruido urbanita, una de las opciones alternativas es la experiencia de vivir la naturaleza como materia y espíritu del arte. Como intervención creativa utilizando materiales que están al aire libre: ramas, tierras, rocas, arenas, algas, etc., o integrando otros que también provienen de la Tierra: metales, pigmentos, etc. Es el 'land art', término acuñado por el artista norteamericano Robert Smithson, que fue uno de los pioneros hace más de medio siglo.

En Andalucía hay lugares que encarnan esos valores, en los que combinar la contemplación y la participación en actividades, y que merecen ser conocidos. Ya de entrada, cuentan con un primer aliciente: el atractivo medioambiental de sus emplazamientos. He aquí una panorámica:

ValdelArte Centro de Arte y Naturaleza. Iniciativa de patrimonio cultural y desarrollo local sostenible encabezada por Verónica Álvarez, prestigiosa comisaria artística. En un bosque de castaños, pinos y alcornoques en el término municipal de Valdelarco, en la Sierra de Aracena (Huelva), el punto de partida ha sido llevar a cabo actividades integradas y vinculadas a la recuperación de terrenos rústicos infrautilizados, para convertirlos en soporte de biodiversidad desde actuaciones ecológicas, etnográficas y culturales. Es un espacio real y conceptualmente en construcción continua. Un proyecto que reivindica el arte en la naturaleza y la vida interior. Un espacio potencial donde cuestionarnos como artistas y como personas, un espacio de escuchas, donde ensayar nuevas miradas y nuevos modelos de relación individual y social.

El edificio está mimetizado con el entorno. Consta de una sala-taller, una sala de estar-comedor-cocina, vestíbulo, tres baños dobles y tres dormitorios con literas, con capacidad para 16 personas. Precisamente este fin de semana, del viernes 29 de abril al domingo 1 de mayo, tiene lugar la séptima edición de sus Encuentros de Arte, Mujer y Naturaleza. Con temas como el trabajo colaborativo, las naturalezas que se expresan a través de las artes plásticas y visuales desde una perspectiva femenina, el homenaje a artistas que han luchado por su entorno natural. Y con el atractivo de interactuar con la artista Charo Carrera, primera de los que durante 2022 van a protagonizar residencias artísticas en ValdelArte y aportando arte a su bosque.

También se ofrecen en ValdelArte a lo largo del año opciones de visitas concertadas sin necesidad de pernoctar, que incluyen el recorrido por el bosque para descubrir todas las obras de arte creadas ex profeso para estar integradas en ese paraje natural, hasta ahora son 82, de artistas españoles y de otros países. Y se les explica a los visitantes ese concepto de contemplación e integración en la naturaleza. La visita puede incluir o no participar en un taller, y también se puede optar por incluir o no un almuerzo, o simplemente tomar té y fruta.

Fundación Montenmedio Contemporánea (NMAC). Está en la Dehesa de Montenmedio, el acceso se halla a la altura del kilómetro 42,5 de la Carretera A-48, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Es un área de 30 hectáreas con un espacio museístico al aire libre único en España, donde se establece un diálogo entre el arte contemporáneo y la naturaleza en perfecta armonía. Invita a artistas internacionales a realizar proyectos artísticos específicos que se muestran en sintonía con el paisaje mediante el estudio de la región a través de su historia, geografía y sociedad.

Predominan, además del pino piñonero, las siguientes especies: acebuche, sabina costera, lentisco, encina y alcornoque. También abundan las plantas aromáticas y medicinales como el cantueso, el romero, el tomillo, la ruda, la mandrágora, el rusco y la chumbera, entre otras. Es una zona de gran importancia faunística y un lugar privilegiado para contemplar las rutas migratorias de vuelo de multitud de aves que viajan de Europa a África y viceversa. Puede visitarse de martes a domingo en horario de 10:00 a 18:30.

La Fundación Montenmedio Contemporánea, entre sus objetivos, busca dar un impulso a jóvenes artistas que empiezan a sobresalir en el panorama artístico y ofrecerles la posibilidad de exponer junto artistas de reconocimiento internacional y a la vez ser un puente a artistas que nunca antes hayan tenido la oportunidad de exponer en España. La colección de la Fundación Montenmedio Contemporánea integrada en el paisaje para gozo de los visitantes está formada por mas de cuarenta proyectos realizados por artistas de renombre nacional e internacional como Marina Abramovic, Oliafur Eliasson, Cristina Lucas, Fernando Sánchez Castillo, Maja Bajevic, Maurizio Cattelan, Sol Lewitt y James Turrell, entre muchos otros.

Finca Kurandana. A la altura del kilómetro 16 de la carretera de Almonte a El Rocío está el acceso a Finca Kurandana. En 12.600 metros cuadrados la artista andaluza Esperanza F. aúna agroecología, land art, conexión con la naturaleza de Doñana y experiencias para reconectarse espiritualmente en un ambiente de tranquilidad. La obra de Esperanza F. se inspira en la corriente Upcycling. Se puede conocer o colaborar en la permacultura, en la nutrición saludable, en actividades de voluntariado, alojarse en su jaima, o disfrutar de talleres de bioconstrucción, de crecimiento personal, de arte, etc. El espacio “La Escultura Habitada” está basado en la bioconstrucción. Arquitectura con materiales ecológicos, piezas históricas, recicladas y de proximidad reduciendo la huella de carbono, pintura ecológica, materiales libre de toxicidad y en armonía y respeto con las leyes de la naturaleza.

LandArt entre Tarifa y Castellar. La alemana Diana Heil vive desde hace más de 20 años en la provincia de Cádiz. Artista, activista medioambiental, guía turística, desde 2014 organiza y encabeza viajes y recorridos que se centran en vivir la conexión entre naturaleza y arte, sobre todo en el Parque de los Alcornocales y en el litoral gaditano. Por ejemplo, el próximo a la vista tendrá lugar del 7 al 14 de mayo, con alojamiento en Castellar de la Frontera como base de los itinerarios. Inspirada por la gran diversidad del entorno natural, entre playas y serranías, para organizar sus senderos Diana Heil deambula durante horas por los bellos paisajes, que albergan rarezas y curiosidades. Esas caminatas son la base de su inspiración. Una suerte de recolección ancestral que la conecta con la naturaleza. Intenta comprender la naturaleza, reconocer reglas y representarlas, como la evanescencia y la descomposición. Y a los turistas que la acompañan les brinda una experiencia en la que puedan despertar su creatividad a través de la naturaleza, con intervenciones no intrusivas, respetuosas y siempre de carácter efímero. Con materiales que se encuentran en los senderos, ya sean maderas, conchas, piedras, plumas, arenas, materia vegetal. Y tener en cuenta el viento, el agua, el sol. Estos viajes también incluyen talleres prácticos para iniciarse en el land art.

Sendero de arte en Las Parideras. Junto al municipio de Zafarraya, en Granada, en el extremo occidental de la comarca de Alhama, está la Vía Ferrata, espacio para los adeptos al senderismo y a la escalada. Hay diversas instalaciones para ejercitarse en la naturaleza (tirolinas, puentes, péndulos, escalas,...). Está situada en el Tajo de la Miel, en el área recreativa de Las Parideras. Se llama Vía Ferrata John Hogbin porque lleva el nombre de un vecino británico muy aficionado al montañismo que murió en un accidente en el año 2011. Y uno de los senderos cuenta con una intervención de arte en la naturaleza a cargo del pintor Jes Gamart. Siguiendo la tendencia del land art, ha pintado en rocas, en árboles, aprovechando formas y volúmenes. A algunas personas que lo transiten, les recordará el estilo del bosque mágico del pintor Agustín Ibarrola en los árboles de Oma, en Euskadi.