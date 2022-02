Diez convocatorias gratuitas para que las aprovechen jóvenes como su gran salto adelante

A partir de hoy, publicaremos cada miércoles 'Oportunidades para Jóvenes', una panorámica de información y orientación, con el fin de ser útiles a todo tipo de jóvenes, de diferentes edades y circunstancias sociales, educativas, económicas y geográficas, para que ellos/as y sus familias descubran y aprovechen convocatorias destinadas para necesidades e intereses tan prioritarios como capacitaciones y experiencias, unas presenciales y otras virtuales, para abrirse puertas laboral y profesionalmente. Promovidas por organismos, fundaciones, empresas o entidades sociales. Desde ciudades andaluzas como Sevilla se pueden aspirar a todas estas convocatorias internacionales, nacionales, regionales o locales.

60.000 euros en premios para jóvenes emprendedores andaluces en la convocatoria Intecmed

Hasta el día 28 de febrero inclusive se ha ampliado el plazo para presentarse a la convocatoria del proyecto europeo Intecmed. Selecciona 12 ideas de negocio innovadoras de emprendedores andaluces, que participarán en un programa de mentorización y apoyo a la comercialización de resultados de investigación. Esta convocatoria, coordinada por la Cámara de Comercio de Sevilla y Corporación Tecnológica de Andalucía, ofrece la oportunidad de acceder a 60.000 euros en premios a las 3 iniciativas más prometedoras a la finalización del programa. Una ayuda económica de 30.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, que se destinarán a financiar el desarrollo del plan de negocio. El programa de mentorización proporcionará un conjunto de servicios y herramientas destinados a fortalecer las habilidades y competencias de los participantes para pasar de la idea innovadora al negocio. El programa facilitará un itinerario formativo completo, tutorización individual, coaching especializado en diferentes áreas de desarrollo empresarial y actividades de networking, además de acceso a instalaciones de coworking (ubicadas en Sevilla), entre otros. Ver más e inscripción en: https://camaradesevilla.com/programas/internacionalizacion/programa-intecmed/

5.000 becas para estudiar gratis inglés online tanto en nivel avanzado como para principiantes

Santander y el British Council ofrecen 5.000 becas para estudiar online inglés y mejorar la empleabilidad. Pueden solicitarse hasta el 29 de marzo. Cubren todos los costes para los beneficiarios. Pueden aspirar a ellas jóvenes mayores de 18 años de 13 países: Argentina, Alemania, Chile, Brasil, México, EEUU, España, Perú, Colombia, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. Hay cinco niveles de formación, dependiendo de los conocimientos de inglés de los candidatos: desde principiante (A1) hasta avanzado (C1), con una duración de 12 semanas (de abril a julio) y 12 sesiones online con tutores del British Council. El programa también incluye acceso a materiales de autoaprendizaje interactivo con vídeos y actividades, con una duración estimada de 48 horas. Su objetivo es incrementar la empleabilidad de los alumnos y facilitar su acceso al mercado internacional. También mejorarán sus habilidades para desenvolverse en reuniones, charlas, además de tener la posibilidad de hacer networking con profesionales de diferentes ámbitos y alumnos de distintos países. Una vez completados los cursos, los beneficiarios recibirán un certificado del British Council que avale su finalización con éxito. Hasta la fecha, ya lo han realizado más de 20.000 jóvenes. Ver más e inscripción en : https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council

Cursos gratuitos de programación en bases de datos, y de gestión administrativa

Hasta mañana día 10 de febrero está abierta la inscripción. Oportunidad muy interesante para jóvenes desempleados que residan en Sevilla o su entorno: curso gratuito de 710 horas para obtener el certificado de profesionalidad en «Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales», que culmina con 80 horas de prácticas en una empresa. Lo imparten dede el 22 de febrero profesores del Instituto Punta del Verde, de Sevilla, está en el barrio de Heliópolis. Entre las salidas profesionales que propicia, están las de técnico de 'data mining' (minería de datos) y programador de aplicaciones de gestión. Además, también mañana día 10 es el último día para enviar la solicitud con el fin de aspirar a hacer el curso gratuito de “Actividades de gestión administrativa”, que comienza a impartirse el día 21 de febrero. Tiene 880 horas, y 80 de prácticas en una empresa. Idóneo para muchas salidas profesionales en los departamentos administrativos de organismos públicos o de empresas privadas. Ver más e inscripción en : http://www.iespuntadelverde.es

Formación gratuita en profesiones digitales y destinada a jóvenes en paro

Garantía Juvenil es una iniciativa europea dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral a través de perfiles especializados en profesiones digitales para las que las empresas no encuentran suficientes candidatos disponibles. Es gratuito y obtienen su certificado. Hasta el 2 de marzo está abierta la inscripción para hacer en Sevilla el curso de programación de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual. Hasta el 24 de marzo está abierta la inscripción para hacer el curso de programación web full stack. Ambos cursos abren la puerta a muchas salidas profesionales. Son de 11 semanas de duración, con horario de clases de 9:00 a 14:30 de lunes a viernes y alguna tutoría personalizada por la tarde. El requisito es ser mayor de 16 años y menor de 30 años, no estar trabajando ni estudiando y estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. Tu Carrera Digital está impulsado por Red.es (Gobierno de España) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Adecco es proveedora para la impartición del servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Ver más e inscripción en: https://www.tucarreradigital.es/zona-sur

Programa intensivo gratis en administración de cloud computing

Generation Spain, iniciativa fundada por Microsoft y la consultora McKinsey & Company para contribuir que muchos jóvenes desempleados tengan formación en competencias donde hay muchas opciones de empleabilidad, ofrece en Andalucía, y de modo gratuito, para jóvenes adscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, un programa intensivo de 16 semanas por vía virtual para tener formación en administración de Cloud computing, lo que se denomina coloquialmente como 'la nube'. Es una de las disciplinas más demandadas laboralmente. Aprender, diseñar, implementar, administrar y coordinar la estructura Cloud computing de las organizaciones. Servidores, soluciones de almacenamiento, software., etc. Al realizar el programa se obtiene una certificación. Ver más e inscripción en: https://spain.generation.org/andalucia/cloud-computing-administrador/

Scalpers promueve 'Patrones de Ideas' para apoyar a emprendedores en el sector Retail

La empresa de moda Scalpers, con creciente implantación dentro y fuera de España, ha puesto en marcha la primera edición del certamen 'Patrones de Ideas', dirigida a innovadores que quieren transformar y hacerse un camino en el sector del Retail. Organizan estos premios con el objetivo de recompensar a los emprendedores que hayan desarrollado las startups más creativas del sector Retail. A partir de una idea, acompañados por Scalpers, los participantes podrán impulsar sus proyectos, dar a conocer su negocio, y adquirir nuevos conocimientos y asesoramiento necesario para su desarrollo y crecimiento. Además de los premios, dan acceso a una gran red de contactos en el sector. Ver más e inscripción en: https://scalperscompany.com/pages/patrones-de-ideas

Oportunidad para que 30 estudiantes hagan prácticas de docencia con la Fundación Princesa de Girona

Hasta el 31 de marzo está abierta la convocatoria de la tercera edición de 'Generación Docentes'. La Fundación Princesa de Girona selecciona a 30 jóvenes estudiantes de cualquier lugar de España, y ofrece una experiencia única de aprendizaje que incluye prácticas en escuelas rurales disruptivas de Aragón, Extremadura y Galicia, más de 50 horas de formación. Este programa único de desarrollo profesional para jóvenes docentes, creado en 2020, aporta al estudiante una experiencia intensa en un entorno educativo innovador diferente a lo que conoce, compartiendo con otros estudiantes una comunidad activa de aprendizaje y que se suma al asesoramiento y acompañamiento de su tutor universitario. El programa ofrece una estancia de cuatro meses en una escuela rural de referencia donde aprender de manera activa, significativa y transversal en un entorno en el que la baja ratio favorece la experimentación y la pedagogía activa. Sirve de apoyo para el desarrollo del trabajo de fin de grado o de investigación a través del programa. Aporta una ayuda económica de hasta 3.000 euros para sufragar los gastos de desplazamiento y el alojamiento en una comunidad autónoma diferente a la de residencia. Ver más e inscripción en : https://www.generaciondocentes.org/es/

39 becas para que jóvenes arquitectos hagan prácticas en estudios de arquitectura europeos

La Fundación Arquia, atendiendo al valor formativo que suponen el conocimiento práctico de la profesión y la movilidad geográfica, convoca la XXIII edición del concurso Arquia/Becas, por la que concede 39 becas dirigidas a estudiantes en los últimos años de la carrera y a jóvenes arquitectos recién titulados, destinadas a la realización de prácticas profesionales en estudios de Arquitectura e instituciones culturales y del sector. Podrán optar a la beca aquellos estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos con nacionalidad española, portuguesa o ciudadanos con permiso de residencia en España o Portugal que, a la fecha de finalización de la entrega de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos: a) Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal, como mínimo, el 60% de los créditos necesarios para obtener el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto. b) Estar matriculado en el curso 2021/2022 en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal. Fecha límite de inscripción: Viernes 22 de Abril a las 12:00.

Ver más e inscripción en : https://fundacion.arquia.com/media/6207/2022-0-bases-becas.pdf

Becas para participar en experiencias de cooperación al desarrollo

La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) tiene abierto hasta el día 21 de febrero el plazo para solicitar becas de capacitación para jóvenes españoles en formación y gestión de cooperación al desarrollo en las Oficinas Técnicas y en los Centros de

Formación que tiene en países de América Latina. La finalidad de este programa de becas es la adquisición de formación teórico-práctica relativa a la gestión en cooperación al desarrollo que realiza la Aecid y la acción humanitaria. Los requisitos son: Tener la nacionalidad española. Edad no superior a 27 años a 31 de diciembre de 2022. Poseer un título de máster en áreas afines a la cooperación al desarrollo o las relaciones internacionales. Ver más en: https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=431

Convocatoria Erasmus+ para movilidad, cooperación o intercambios

A través del Instituto de la Juventud ya se pueden cursar las solicitudes de subvención de la Comisión Europea para el Programa Erasmus+ por parte de organizaciones, asociaciones, centros educativos, etc. Hasta el 11 de mayo, para proyectos de movilidad por parte de jóvenes, o intercambios juveniles, o movilidad de trabajadores en el ámbito de la juventud, o actividades de participación juvenil, que comiencen a partir del día 1 de agosto de este año. Hasta el día 20 de mayo se pueden concurrir a las ayudas a proyectos de asociaciones de jóvenes para la cooperación que comiencen a partir del 1 de noviembre. Y hasta el día 5 de octubre para esa gama de proyectos que empiecen a realizarse desde el 1 de enero de 2023. Ver más e inscripción en: http://www.injuve.es/erasmusplus/

El miércoles 16 de febrero, y los siguientes miércoles, incluiremos otras 'Oportunidades para Jóvenes' para que sean descubiertas y aprovechadas.