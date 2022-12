Energía y Software generan muchas ofertas de empleo en Sevilla

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Ocho ofertas de empleo en EKS Energy

Tras 20 años de actividad bajo la marca GPTech, y tras ser adquirida por la norteamericana Powin, la empresa sevillana EKS Energy continúa con la vocación de ser referente, a nivel global, en la transformación energética necesaria para crear un futuro respetuoso con el medioambiente y justo en el reparto de los recursos energéticos. Es una empresa de servicio y fabricante de soluciones para integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento basadas en electrónica de potencia y sistemas avanzados de control. Trabaja tanto en grandes plantas de generación, como a nivel comercial e industrial, con soluciones adaptadas a las necesidades del cliente, así como a nivel residencial con soluciones innovadoras de gestión y control. Acompañan a sus clientes en todo el ciclo de vida del producto, desde el estudio y planteamiento inicial de la instalación hasta la asistencia técnica post venta, con servicio en los 5 continentes. EKS Energy tiene abiertas ocho ofertas de empleo para incorporar a ocho personas a su sede central en el Polígono PIBO, de Bollullos de la Mitación. Para los puestos dedicados a ingeniería de control y modelado; ingeniería de producto y sistemas electrónicos de potencia; ingeniería de control y simulaciones de sistemas eléctricos; desarrollos de aplicaciones web; ingeniería de control y simulaciones de sistemas eléctricos; ingeniería de validación, bancada y test de sistemas eléctricos y de potencia; ingeniería de desarrollo en electrónica de potencia, e ingeniería mecánica. Ver más en: http://www.eksenergy.com

Desarrollos IT en Grupo Lappí Industrias Gráficas

La empresa industrial sevillana Grupo Lappí, líder en etiquetas para productos de sectores como bebidas, alimentación, cosmética, entre otros, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en funciones de desarrollador/a en tecnologías de la información. Piden tener al menos 3 años de experiencia y dominio de Visual Basic.Net (y programación orientada a objetos), PHP, Java Script, Framework Jquery, entre otras herramientas digitales, además de conocimiento en empresas de artes gráficas y/o procesos de producción industrial. El salario bruto anual está entre 30.000 y 33.000 euros. Ver más en: https://www.grupolappi.com/es/

Dirección de marketing digital en Solay Fotovoltaica

La empresa sevillana Solar Fotovoltaica, del sector de las energías renovables, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de responsable de marketing digital. Entre sus funciones: Definición e implementación de la estrategia de marketing de la empresa. Desarrollo del plan de marketing enfocado a ventas y cliente, para cada una de las empresas del grupo. Fortalecimiento de la imagen de las distintas empresas del grupo. Desarrollo de la política de comunicación (interna y externa), publicidad, y analizar los resultados obtenidos para las distintas acciones (redes sociales, publicidad, comunicados...). Creación y gestión de contenidos: Notas de prensa, web, newsletter, comunicados, etc. Coordinación de actividades con los departamentos corporativos. Piden tener cualidades como excelente redacción, alta capacidad de análisis y experiencia en empresas B2B. Ver más en: https://solay.es

Jefatura de obra para Ocisur

La empresa sevillana Ocisur Obras y Servicios, del Grupo Ficoan, se centra en promoción de viviendas, ejecución de obra civil y de edificación, tanto de obra nueva como de rehabilitación. Tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de jefatura de obra, tanto en edificación como obra civil, con al menos 10 años de experiencia. Se valorarán especialmente la capacidad de trabajo, las habilidades sociales y las dotes de mando. El salario bruto anual está entre 30.000 y 33.000 euros. Ver más en: http://ocisur.org/

Dirección comercial en Andalucía para Arraia-Oil

La multinacional Eurowag, de servicios de transporte en carretera, tiene abierta una oferta de empleo en Sevilla para incorporar a una persona en la dirección comercial para Andalucía Occidental y Extremadura de su filial Arraia-Oil. Entre sus funciones: mantenimiento y desarrollo de la cartera de clientes en la zona de responsabilidad, negociación de servicios y productos con responsables de empresas de transporte, gestión de ofertas. Piden tener: nivel intermedio de inglés, manejo de herramientas de gestión CRM, conocimiento del sector de flotas de transporte. Ver más en: https://www.eurowag.com/es/empresa/ew-group

Coordinación de servicios para Adecco Outsourcing

La multinacional Adecco Group, líder en gestión de recursos humanos, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en su sede de Sevilla como coordinador/a de servicios para Adecco Outsourcing. Será la persona responsable del control y gestión de los trabajadores de este servicio, estando presente en su día a día con el fin de motivarles y resolver las dudas e incidencias que puedan surgir en su puesto de trabajo. Entre sus funciones: Coordinación de cartera de clientes del sector industrial y logístico. Gestión de equipos de entre 80-140 trabajadores. Interlocución con proveedores. Interlocución con jefes de proyecto, jefes de equipo, trabajadores, relaciones sindicales. Gestión de cuenta de resultados. Implementación del modelo de mejora continua y aplicación de metodología 'lean manufacturing'. Piden tener formación del tipo diplomatura en relaciones laborales, y al menos 2 años de experiencia en outsourcing. Ver más en: https://www.adeccogroup.com/es-es/

Gestión de sistemas informáticos en el Hospital Vithas

El grupo hospitalario Vithas tiene abierta una oferta de empleo en Sevilla para incorporar a una persona en el puesto de gestión de sistemas informáticos conectados a la red Vithas, así como garantizar su correcto funcionamiento. Resolver las incidencias informáticas que puedan surgir en el día a día en el hospital. Ayuda técnica paso a paso tanto escrita como oral a los usuarios del centro. Mantenimiento y reparación de los equipos informáticos, realizando las tareas de soporte. Mantenimiento de la electrónica de red y redes inalámbricas. Piden tener al menos estudios de ciclo formativo de grado medio y al menos un año de experiencia en resolución de incidencias, en sistemas de ticketing, en gestión de activos/inventario, en trato con proveedores, en entornos SAP. Ver más en: https://vithas.es/centro/

Técnico/a de campo para actas de replanteo de infraestructuras de telefonía móvil en OFG

La multinacional española OFG, destacada en gestión de proyectos para operadores de telecomunicaciones y fabricantes, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en su departamento de ingeniería como técnico/a de campo para la realización de actas de replanteo, diseño y toma de datos de emplazamientos de telefonía móvil en infraestructuras del sector telecomunicaciones. Piden tener conocimientos en diseño de soluciones de radio, conocimientos de electrónica, estructuras, manejo de herramientas informáticas Microsoft Office, Autocad, equipos de telefonía (Nokia, Huawei, Ericsson). Se requiere experiencia en realización de actas y diseño de emplazamientos de telecomunicaciones. Ver más en: https://www.ofg.es

Responsable de compras en EsaSolar Energy

La empresa sevillana Esasolar Energy, de ingeniería, fabricación y suministro de estructuras fotovoltaicas, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de responsable de compras. Entre sus funciones: Liderar, coordinar y planificar los trabajos del equipo de compras. Conocimiento de sus productos y del mercado. Actualización de precios de forma periódica (ratios) para elaboración de ofertas. Búsqueda de nuevos proveedores y ampliación de mercado. Participación en el proceso de facturación. Piden tener formación o de Administración y Dirección de Empresas, o de Formación Profesional, tener experiencia en departamentos de compras y manejo de ERP. El salario bruto anual es superior a 30.000 euros. Ver más en: https://esasolar.com/es/

Ingenieros/as de ensayos de aviónica con la empresa SII

La empresa alemana SII Deutschland GmbH, de servicios de ingeniería y IT, especializada en el desarrollo de sistemas complejos para la industria aeronáutica, tiene abiertas ofertas de empleo para incorporar a ingenieros/as de ensayos de aviónic, interesados en incorporarse en sus actividades de alta tecnología en el area de integración de sistemas para helicópteros y aviones. Piden tener título de ingeniería, preferiblemente con especialización en aeronáutica, aviónica, ingeniería eléctrica o de sistemas, o una titulación similar en desarrollo de software. Experiencia laboral en pruebas de software. Conocimientos de la herramienta DOORS para registrar y procesar los requisitos técnicos.mConocimientos de programación (por ejemplo, C / C ++ / Python) y en el uso de herramientas de simulación como Matlab / Simulink, preferiblemente en un entorno Linux. Buen nivel de inglés. Ver más en: https://sii-group.de/en/

El lunes 19 de diciembre, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.