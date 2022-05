Mayo florido de convocatorias gratuitas para que las aprovechen jóvenes

Publicamos cada miércoles 'Oportunidades para Jóvenes', una panorámica de información y orientación, con el fin de ser útiles a todo tipo de jóvenes, de diferentes edades y circunstancias sociales, educativas, económicas y geográficas, para que ellos/as y sus familias descubran y aprovechen convocatorias destinadas para necesidades e intereses tan prioritarios como capacitaciones y experiencias, unas presenciales y otras virtuales, para abrirse puertas laboral y profesionalmente. Promovidas por organismos, fundaciones, empresas o entidades sociales. Desde ciudades andaluzas como Sevilla también se pueden aspirar a todas estas convocatorias internacionales, nacionales, regionales o locales.

Concurso para fomentar el talento de alumnas de 14 y 15 años

Hasta el 22 de junio está abierto el plazo para inscribirse en el concurso #RedeSTEAM, que fomenta el talento de alumnas de 3º de E.S.O de cualquier lugar de España a crear proyectos tecnológicos y científicos que contribuyan a un mundo más sostenible social y ambientalmente. El objetivo es alentar entre las jóvenes de 14 y 15 años el estudio de las disciplinas STEAM, esto es, de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades. #RedeSTEAM es una iniciativa promovida por el Grupo Red Eléctrica, con la colaboración de la asociación sin ánimo de lucro Power to Code, en el marco de la ‘Alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de ciencia’, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las alumnas ganadoras de los seis proyectos elegidos en la primera fase asistirán los días 18 y 19 de octubre en Madrid a las Jornadas de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica para participar en talleres que terminarán de despertar sus vocaciones, presentar sus proyectos al público y recoger sus premios. Los centros ganadores recibirán equipos y/o materiales para laboratorios y aulas de temática STEAM por valor de 3.000 euros. Ver más e inscripción en: https://redesteam.es/

Subvenciones a asociaciones juveniles y grupos juveniles

Hasta el 26 de mayo está abierto el plazo para solicitar la concesión de subvenciones por parte del Instituto Andaluz de Juventud, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones

juveniles, secciones juveniles de otras entidades y grupos juveniles, para la realización de actuaciones en materia de juventud, en algunos de los siguientes ámbitos: Emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación. Voluntariado juvenil y participación. Igualdad, diversidad-LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. Cultura, creatividad, arte y talento juvenil. Vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad. La cuantía máxima que se concederá en cada una de las ocho provincias andaluzas es de 18.715 euros. Ver más e inscripción en: https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven

Curso online tutorizado gratuito y oficial de digitalización

Desde el día 25 de mayo tienen lugar los sucesivos inicios posibles del curso online tutorizado gratuito y oficial sobre digitalización que ofrecen la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para la adquisición de competencias y habilidades digitales que mejoran la capacidad personal y laboral de quien lo realice. Es un curso de 30 horas de duración, con temas como tecnologías habilitadoras digitales, información y alfabetización digital, comunicación y colaboración online, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y resolución de problemas. Quienes culmine el curso recibe un diploma acreditativo expedido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que permite solicitar la acreditación de la Cualificación Profesional IFC748_2 Digitalización Aplicada al Entorno Profesional. Ver más e inscripción en: https://www.trabajamosendigitalceoe.es/

23 becas del Ministerio de Industria para formación en ensayos de control

Hasta el 27 de mayo está abierto el plazo para aspirar a una de las 23 becas de formación en ensayos de control sobre productos objeto de comercio exterior, promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral. Pueden aspirar titulados universitarios en estos ámbitos de conocimiento: Arquitectura, construcción, edificación y urbanismo, e ingeniería civil; Biología y genética; Bioquímica y biotecnología; Ciencias agrarias y tecnología de los alimentos; Ciencias medioambientales y ecología; Ciencias de la Tierra; Farmacia; Física y astronomía; Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación; Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación; Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural; Química; Veterinaria. Las becas tendrán una duración máxima de dos años, la cuantía anual es 14.819,52 euros brutos y la asignación mensual es 1.234,96 euros brutos. Ver más e inscripción en: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

Aprovechar las actividades del Startup Week Sevilla

Del lunes 23 al viernes 27 de mayo, en horario de 16:00 a 20:00, tendrá lugar, abierto a toda la ciudadanía, la edición 2022 del Techstars Startup Week Sevilla, organizada por la Asociación SevillaUP. Es en el salón de actos de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Sevilla, cedido para este evento. El objetivo es dar visibilidad y difusión a la cultura de emprendimiento en la ciudad. Para generar inspiración y oportunidades en torno al emprendimiento, liderado por los propios emprendedores de todos los ámbitos: desarrollo, administración, marketing, diseño, educación, finanzas, instituciones, y mucho más. Personas motivadas y apasionadas por compartir y adquirir conocimiento, con ganas de participar de la comunidad local y global. Ver más e inscripción gratuita en: https://sevilla.startupweek.co

Concurso de micro videos 'Tú la llevas' de Fundación Aquae

Hasta el 25 de mayo está abierto el plazo para participar en la segunda edición del concurso de micro vídeos 'Tú la llevas' de Fundación Aquae. Hay que tener más de 18 años. Ha de hacerse en español, con duración máxima de 60 segundos, pueden ser grabados con cualquier diapositivo: móvil, tableta, cámara de vídeo, cámara de fotos, etc. La temática es: “Una sola Tierra”, la necesidad imperante de cuidarla y de vivir de manera sostenible. Cada vez es más importante evitar que nuestras acciones dañen el planeta, luchar contra el cambio climático, no desperdiciar los recursos naturales ya que no son infinitos o respetar la biodiversidad. Se podrá concursar de forma individual o en grupo. Se podrán presentar un máximo de tres micro vídeos por persona o grupo. El premio incluye la dotación de 500 euros. Ver más e inscripción en: https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2022/04/bases-concurso-microvideos-2022.pdf

Formar parte de equipos universitarios y participar en la Cumbre del Clima

Hasta el 12 de septiembre está abierto el plazo para presentarse con un equipo universitario y aspirar con un proyecto a participar en la próxima Cumbre del Clima, la COP27, que tendrá lugar en Egipto del 7 al 18 de noviembre. Iniciativa promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, y en colaboración con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, pretende facilitar la participación de la juventud española. Durante su estancia, tendrán ocasión de conocer de primera mano los debates planteados, conocer las perspectivas y visiones de los actores gubernamentales y no gubernamentales, y encontrar espacios donde compartir sus ideas. Los equipos estarán compuestos por una persona del cuerpo docente y/o investigador y un máximo de 4 estudiantes que estén cursando grado o postgrado universitario, con edades comprendidas entre 18 y 29 años. Todos con conocimientos avanzados de inglés. Se valorará la composición equilibrada entre hombres y mujeres. Cada equipo podrá presentar un máximo de 2 propuestas. Con un video, presentación animada o similar, con duración máxima de 3 minutos, y con una descripción en texto de la propuesta con 6.000 caracteres como máximo. Serán seleccionados dos grupos, cada uno estará una semana en la Cumbre. Ver más e inscripción en: https://generacioncop27.es/

Becas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Hasta el día 7 de junio está abierto el plazo para aspirar a una de las 14 becas de formación concedidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Son para titulados universitarios de Grado o de Licenciatura, que hayan finalizado los estudios correspondientes del título exigido para la beca solicitada, dentro de los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la misma. La cuantía de las becas es 1.686,33 euros al mes. Ver más e inscripción en: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-B-2022-14662.pdf

Beneficiarse del programa de incubación Cartuja Qanat

Hasta el 20 de mayo a las 14:00 está abierto el plazo para aspirar a ese elegido para beneficiarse del programa de incubación del proyecto Cartuja Qanat, que, desde el Parque Científico Tecnológico Cartuja, en Sevilla, busca proyectos innovadores para una ciudad saludable, compartida, sostenible y emprendedora. Las personas y equipos seleccionados podrán realizar proyectos piloto en el marco del proyecto Cartuja Qanat asesorados por mentores y sesiones de formación durante 5 meses, de junio a octubre de 2022. Podrán participar como beneficiarios jóvenes sin experiencia empresarial previa, emprendedores, grupos de emprendedores, startups, spin offs y pymes con un proyecto orientado a la sostenibilidad ambiental. Presentando una innovación para la adaptación de los territorios al cambio climático, enmarcado en alguno de los siguientes sectores: Calidad del aire. Gestión del agua. Movilidad urbana. Nuevos modelos de movilidad sostenible y distribución. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible. Almacenamiento de energía, soluciones energéticas inteligentes, industria sostenible. Desarrollo de energías renovables, terrestres y marinas. Redes inteligentes de energía. Sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía. Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones. Sostenibilidad energética de las zonas rurales. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenibles. La participación en el programa de incubación permitirá a los seleccionados: Desarrollo del negocio hasta llegar a un mínimo producto viable con acceso a potenciales clientes para el proceso de pruebas. 4 sesiones de formación presenciales y 16 horas de mentorización individualizada. Acceso a redes de inversores. Ver más e inscripción en: https://cartujaqanat.com/incubacion-de-empresas/

Beca de 5.000 euros para estudiar un máster sobre sostenibilidad

Hasta el 22 de septiembre está abierto el plazo para solicitar una beca a la plataforma danesa Finduddannelse, que ofrece hasta 5000 euros a personas de cualquier parte del mundo que quieran estudiar un máster que luche contra el impacto del cambio climático y que comience como muy tarde en enero de 2023. Los aspirantes deben completar el formulario con su información personal y enviar en inglés un texto corto (entre 500 y 700 palabras) sobre preguntas como: ¿Cómo lo ayudará su programa a combatir / aliviar el impacto del cambio climático? En general, ¿cómo cree que están conectadas la educación y la lucha contra el cambio climático? Ver más e inscripción en: https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start

El miércoles 25 de mayo, y los siguientes miércoles, incluiremos otras 'Oportunidades para Jóvenes' para que sean descubiertas y aprovechadas.