Nuevos empleos en Sevilla técnicos, comerciales o de gestión

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Seis ofertas de empleo en AxesinMotion

La empresa sevillana de videojuegos Axes in Motion, de éxito internacional por sus juegos para móviles, sobre todo de carreras de coches, sumando ya más de 800 millones de descargas, en su crecimiento tiene abiertas siete ofertas de empleo. Una es para el puesto de gestión de proyectos, otro para reclutador/a de talentos en tecnologías de la información, otro para aplicación especulativa, otro para propietario/a de producto, otro para desarrollador/a con Unity y otro para desarrollador de juegos en línea con varios jugadores a la vez. Ver las funciones de cada puesto y los requisitos que piden para postular a esas ofertas de empleo en: https://apply.workable.com/axesinmotion/?lng=en

Responsable de desarrollo de negocio en Aercal

La empresa sevillana Aercal, de fabricación aeronáutica, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de Responsable de desarrollo de negocio, en dependencia directa de Gerencia. Entre sus funciones: Prospección de mercado, con búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en el sector aeronáutico. Realización y seguimiento de ofertas comerciales: elaboración y presentación y seguimiento de ofertas comerciales, adaptándose a las necesidades y requisitos del cliente. Piden tener formación universitaria en Ingeniería, preferiblemente en Ingeniería Mecánica. Amplio conocimiento técnico en la fabricación aeronáutica para poder comprender los requisitos del cliente y proporcionar soluciones adecuadas y realizar así las ofertas comerciales. Alto nivel de inglés, C1. Ver más en: https://www.aercal.es

Coordinación de experiencias estudiantiles y operativa personalizada en The Institute for Study Abroad

La empresa norteamericana The Institute for Study Abroad tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su equipo en Sevilla a una persona en el puesto de coordinación de experiencias estudiantiles y operativa personalizada. Entre sus funciones: Articular en Sevilla una red de familias de acogida para los/las estudiantes procedentes de Estados Unidos. Ser la persona de contacto para todo lo relacionado con organizar su estancia en Sevilla (reservas, pagos, llegada a la ciudad, webinars previos para orientarles, interacción con la Universidad de Sevilla y con la Universidad Pablo de Olavide, asesorar a los estudiantes sobre sus planes de aprendizaje, apoyar la realización de excursiones, organizar la gestión de posibles incidentes, establecer relaciones de colaboración con empresas e instituciones). Supervisar el presupuesto operativo del programa. Ser la persona de contacto ante estudiantes y docentes para que se entiendan las políticas y procedimientos de The Institute for Study Abroad. Asegurar la finalización de las evaluaciones del programa para implementar la mejora continua. Piden tener al menos 5 años de experiencia laboral en sectores como educación superior, turismo, organización de eventos u hostelería. El salario bruto anual es de al menos 30.000 euros. Ver más en: https://www.ifsa-butler.org/connect-with-us/ifsa-job-openings/

Cuatro ofertas de empleo en Zinkee

La empresa sevillana Zinkee, que está destacando por su herramienta digital que ayuda a las empresas a gestionarlo todo desde una sola aplicación, incluyendo las relaciones internas con empleados, externas con clientes, y el seguimiento de proyectos, tiene abiertas cuatro ofertas de empleo para incorporar a más personas a su equipo central en Sevilla. Una de las ofertas es para el puesto de ejecutivo/a de ventas. Otra es para representante de desarrollo de ventas, otra para el puesto de agente de éxito del cliente, y la cuarta para agente de mejora de la experiencia de cliente.

Zinkee, dirigida por Gonzalo Román de León, ha sido elegida para concurrir en la final del certamen South Summit a las startups más innovadoras, que tendrá lugar en Madrid el próximo 9 de junio. Ver más en: https://www.zinkee.com

Dirección financiera en OpenWebinars

La empresa sevillana OpenWebinars tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de dirección financiera. Entre sus funciones: Definir la estrategia, parámetros y la planificación económica de los proyectos e inversiones de la empresa. Gestión de la tesorería y financiación, conocimientos fiscales, relación con terceros: auditorías, bancos, etc. Control y monitorización de principales indicadores y KPIs del negocio: métricas SaaS B2B + B2C. Piden tener titulación en Finanzas, Contabilidad, Economía o campos relacionados. Al menos 3 años de experiencia en áreas financieras y al menos uno en posiciones similares. Buen nivel de inglés. Si tiene experiencia en startups tecnológicas, será un plus. Ver más en: https://openwebinars.net

Desarrollador/a de inteligencia artificial generativa en E2K2 Netechnology

La empresa E2K2 Netechnology tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su equipo de Sevilla a una persona en el puesto de desarrollador/a de inteligencia artificial (IA) con conocimientos de inteligencia artificial generativa. Para desarrollar, implementar y optimizar algoritmos de IA generativa utilizando prompts y técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural. Para trabajar con la API de OpenAI y otras herramientas de IA generativa con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas. Crear y mantener documentación técnica relacionada con los desarrollos realizados. Participar en proceso de investigación y desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías en el campo de la IA generativa. Piden tener un Grado, al menos 2 años de experiencia y nivel intermedio de inglés. El salario bruto anual está entre 25.000 y 36.000 euros. Ver más en: https://www.e2k2.es

Dirección de proyecto en Getronics

La empresa española Getronics tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su equipo de Sevilla a una persona en el puesto de dirección de proyecto. Piden tener titulación universitaria con aproximadamente cinco años de experiencia gestionando proyectos de desarrollo sobre tecnología Java /aplicaciones web / administración electrónica. Se valora tener certificaciones PMP, PMI, Prince, Agile o ITIL. Ver más en: https://www.getronics.com/es/

Ingeniería de minas con experiencia en áridos en Martín Casillas

La empresa sevillana Martín Casillas tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su plantilla a una persona en el puesto de ingeniería de minas, que tenga experiencia en áridos y en recuperación. Entre sus funciones: Gestionar el sistema de prevención de riesgos laborales tanto en la cantera como en la planta de asfalto. Gestionar la logística de las entregas de materiales a los clientes. Ayuda en la planificación y gestión del mantenimiento preventivo, así como gestionar el mantenimiento correctivo de la maquinaria tanto de la cantera como de la planta de asfalto. Apoyo en producción al director facultativo. Piden tener formación de ingeniería superior o técnica en minas, y manejar AutoCAD. Ver más en: https://grupomartincasillas.com

Inspección de equipos de medida eléctrica en Applus+

La multinacional Applus+ es una de las empresas líderes en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación. Tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su equipo de Sevilla a una persona en el puesto de inspección de equipos de medida eléctrica. Entre sus funciones: Inspección de suministros eléctricos. Búsqueda de anormalidades y pérdidas no técnicas (fraudes). Reporte al jefe de la brigada y al responsable del proyecto. Piden tener al menos Ciclo Formativo de Grado Medio en la rama de Electricidad o de Electrónica, y al menos 3 años de experiencia en trabajos de instalaciones de baja tensión. Ver más en: https://www.applus.com/global/es/

Comercial en Hotel Giralda Center

La cadena hotelera andaluza Hoteles Center tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el Hotel Giralda Center, que está en la Avenida Juan de Mata Carriazo, en el puesto de comercial. Entre sus funciones: Gestión de cotizaciones tanto de peticiones del segmento eventos como del segmento empresas. Gestión de operativa de grupos / eventos del hotel. Realización de visitas comerciales a empresas / agencias de viajes. Gestión de la contratación (contrato y control de cobros). Piden tener al menos Diplomatura en Turismo, 2 años de experiencia y nivel avanzado en inglés. Se valorará tener un tercer idioma y el conocimiento del programa de gestión Tesipro. Ver más en: https://www.hotelescenter.es/es/hotel-giralda-center/

El lunes 22 de mayo, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.