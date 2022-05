Opciones gratuitas para capacitar mejor a adolescentes y jóvenes

Publicamos cada miércoles 'Oportunidades para Jóvenes', una panorámica de información y orientación, con el fin de ser útiles a todo tipo de jóvenes, de diferentes edades y circunstancias sociales, educativas, económicas y geográficas, para que ellos/as y sus familias descubran y aprovechen convocatorias destinadas para necesidades e intereses tan prioritarios como capacitaciones y experiencias, unas presenciales y otras virtuales, para abrirse puertas laboral y profesionalmente. Promovidas por organismos, fundaciones, empresas o entidades sociales. Desde ciudades andaluzas como Sevilla también se pueden aspirar a todas estas convocatorias internacionales, nacionales, regionales o locales.

Campus 1Planet4All de voluntariado ambiental

Hasta el día 1 de junio está abierto el plazo para que jóvenes entre 20 y 28 años, residentes en España, soliciten la participación gratuita en el I Campus 1Planet4All de voluntariado ambiental, organizado por la organización Ayuda en Acción. Con diferentes actividades relacionadas con el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, así como conocer qué impacto, en nuestros ecosistemas cercanos, está teniendo el cambio climático y qué medidas de mitigación y adaptación son necesarias. El campus se llevará a cabo en la Sierra Norte de Madrid, durante una semana, del 1 al 7 de agosto. Incluye alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, en habitaciones compartidas/comunitarias. Transporte de ida y retorno entre el lugar de origen del participante y el albergue, transportes internos durante las actividades, desarrollo y material de las actividades de voluntariado, monitores para las actividades, seguro obligatorio de accidentes y responsabilidad civil, certificado de participación. Ver más e inscripción en: https://ayudaenaccion.talentclue.com/es/job/86246200

Hackatón Digital para alumnos de ESO, Bachillerato y FP

Hasta el día 3 de junio está abierto el plazo para inscribirse en la segunda edición del certamen TalentSTEAM-HD_22, el Hackatón Digital de Proyectos de Innovación Social. Promovido por la plataforma Be TalentSTEAM, puesta en marcha por el Club Excelencia en Gestión y la Fundación Capgemini para transformar el ecosistema educativo. Tendrá lugar entre los días 13 y 17 de junio, está dirigido a alumn@s de 3º y 4º de la ESO, 1º de Bachiller y Formación Profesional de toda España. Pueden inscribirse equipos de entre dos y cuatro estudiantes (un mismo estudiante no podrá participar en dos o más equipos), que deben presentar ideas y propuestas que giren en torno a dos grandes retos: Supresión de brechas: Cómo potenciar la integración social de los colectivos más vulnerables. Sostenibilidad ambiental: Tanto proyectos de economía circular como de reducción de emisiones de carbono para un futuro Neto Cero. Los mentores ayudarán a los participantes a llevar a término sus proyectos. En la jornada final, un jurado multidisciplinar determinará cuáles serán los tres equipos ganadores. Ver más e inscripción en: https://es.surveymonkey.com/r/RRQ7G7Q

Curso gratuito de programación de aplicaciones web para jóvenes desempleados de Tomares

Está abierto el plazo para que jóvenes desempleados de larga duración que residan en el municipio sevillano de Tomares se inscriban en el curso gratuito de Introducción a la Programación de Aplicaciones Web, cuyo comienzo está previsto para mediados de junio de 2022. Es una especialidad profesional altamente demandada para trabajar. El objetivo de esta acción formativa es ofrecer los conocimientos y habilidades necesarias para iniciarse en el mundo de la programación incluso si nunca se ha tocado una línea de código. Organizado por EOI- Escuela de Organizacioìn Industrial, Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Tomares. Son 170 horas de formación grupal, distribuidas en varios bloques formativos, además de tutorías individualizadas por participante. Al finalizar la formación los alumnos serán capaces de, entre otras cosas, diseñar una aplicación web completa con las mejores prácticas de diseño de interfaces y de experiencias de usuario; diseñar, desarrollar y modificar webs responsives con HTML5 & CSS3 y Frameworks modernos (Bootstrap / MaterialCSS); crear y consultar bases de datos SQL y crear una API básica con PHP. Ver más e inscripción en: https://www.eoi.es/es/cursos/36704/curso-de-introduccion-la-programacion-de-aplicaciones-web-tomares

Ayudas para programas de inmersión lingüística en inglés

Hasta el día 6 de junio está abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a programas de inmersión lingüística en inglés por alumnos de 6º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Con ello, se pretende estimular la práctica oral de la lengua inglesa en entornos comunicativos no formales más dinámicos y atractivos. Dentro de las actividades a desarrollar, se tratarán temáticas de interés científico y medioambiental, y se promoverá la convivencia con alumnos de otros lugares de España. La lengua vehicular en la que se desarrollarán todas las actividades será el inglés. Son 120 ayudas para grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria, y otras 120 ayudas para grupos de alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Compuestos cada uno por un número comprendido entre 20 y 25 alumnos. Irán acompañados por dos profesores por grupo, requiriéndose necesariamente que uno de ellos sea de la especialidad de Inglés. La actividad tendrá una duración de siete días, incluidos los días de viaje. Ver más e inscripción en: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998217/ficha/998217-2022.html

Hasta 25.000 euros en la iniciativa Art for Change

Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para presentarse a la convocatoria 2022 de Art for Change, iniciativa de Fundación la Caixa que fomenta la participación de colectivos en situación de vulnerabilidad en procesos creativos vinculados a las artes plásticas, la música, el teatro, el circo, la danza o la literatura. Favoreciendo la cohesión y la inclusión social a partir de la creación de espacios neutrales de relación, intercambio y convivencia. Art for Change tiene como finalidad impulsar proyectos de creación liderados por artistas que impliquen la participación activa de colectivos en situación de vulnerabilidad o personas de un mismo entorno o barrio, con el objetivo de favorecer procesos de transformación social. A través de estos procesos creativos, se ofrece a las personas participantes la oportunidad de entrar en contacto con el arte y la cultura, en igualdad de condiciones y oportunidades, y se contribuye al empoderamiento de personas o grupos, así como a la regeneración y mejora de la convivencia en barrios y comunidades. La convocatoria Art for Change ofrece: Una ayuda no superior a 25.000 euros brutos para llevar a cabo el proyecto, que no podrá superar el 75 % del coste total del proyecto. Tres espacios de encuentro que ofrecen la posibilidad de formar parte de la comunidad de personas comprometidas con el arte como elemento de transformación social. Ver más e inscripción en: https://fundacionlacaixa.org/es/art-for-change-convocatoria-ayudas

Concurso de apoyo al emprendimiento desde la Universidad Pablo de Olavide

Hasta el día 31 de mayo está abierto el plazo para aspirar a algunas de las modalidades del XIV Concurso UPOemprende. Forma parte del Programa de Creación de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Dos Hermanas. El Concurso UPOemprende tiene como objeto promover y apoyar tanto las ideas de negocio empresariales como los proyectos empresariales novedosos, impulsando la formación de equipos multidisciplinares y la constitución de empresas innovadoras basadas en el conocimiento y en resultados de investigación desarrollados en nuestra universidad. Pueden participar en el concurso, de forma individual o en equipo, estudiantes y egresados/as de la Universidad Pablo de Olavide, personal docente e investigador, personal de administración y servicios. Solo la categoría “Emprende-Express Dos Hermanas para el Talento Junior Emprendedor”, dirigida a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, constituye una excepción a esta regla. En la Categoría Mejor Idea de negocio innovadora en fase semilla, el primer premio está dotado con 1.500 euros y el segundo premio con 800 euros. En la Categoría Idea, Proyecto o Spin-off de base científica o investigadora, el premio está dotado con 2.500 euros. En la Categoría Trabajo Fin de Grado/Máster emprendedor, el premio consta de 700 euros. En la Categoría Innovación Empresarial se premia con 1.500 euros. En la Categoría Emprende-Express Dos Hermanas para el Talento Junior Emprendedor, el primer premio está dotado con 1.000 euros y el segundo premio con 500 euros. En la Categoría Emprendimiento para el Cambio Social y/o la Sostenibilidad, hay dos premios con 1.500 y 800 euros, respectivamente. A todos los participantes se les ofrece de modo gratuito una fase de formación previa, impartida por Andalucía Emprende. Ver más e inscripción en: https://www.upo.es/fundaciones/wp-content/uploads/2021/04/Bases-XIV-Concurso-UPOemprende-2021-2022_V2.pdf

Beca para jóvenes intérpretes desde la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla y el Festival de Música Antigua

Hasta el viernes 27 de mayo está abierto el plazo para solicitar una beca de estudios con el fin de especializarse en música antigua, que cada año promueven la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, el Festival de Música Antigua de Sevilla, la Orquesta Barroca de Sevilla y la academia English Language Institute (ELI). Con el objetivo de ampliar en la provincia de Sevilla el tejido profesional altamente cualificado de intérpretes especializados en música antigua. Los seleccionados serán convocados a una prueba abierta al público que tendrá lugar el día 13 de junio. Cada aspirante deberá interpretar ante el tribunal dos obras de diferentes estilos. La duración máxima del repertorio seleccionado no deberá superar nunca los 20 minutos. Quien sea elegido/a ganador/a recibirá 3.000 euros como beca, un curso intensivo de inglés, y será invitado a participar en un proyecto de la Orquesta Barroca de Sevilla en su temporada de conciertos en Sevilla; además tendrá la oportunidad de ofrecer un recital dentro de la programación del Festival de Música Antigua de Sevilla 2023. Y participará en un concierto enmarcado en la edición 2022 del ciclo 'Otoño Barroco' que organiza y produce la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla. Ver más e inscripción en: http://amigosobs.com/conovacotira-y-bases-becas-aaobs-femas-2022-2023

Conocer lo que ofrece la ciudadanía europea

Hasta el día 1 de junio a las 18:00 está abierto el plazo para aspirar a participar en el programa educativo Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, destinado a los alumnos de centros de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional. Este programa educativo se denomina Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Tiene por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular. Se trata tanto de enseñar datos como de dar la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea en la vida cotidiana y lo que se puede hacer para lograr que, en el futuro, Europa sea como sus ciudadanos deseen. Los centros que participen en el programa asistirán a una formación obligatoria en Madrid (con todos los gastos cubiertos por el Parlamento Europeo) que se celebrará a principios del curso 2022-23. Trabajarán con materiales online proporcionados por el Parlamento Europeo. Realizarán actividades a lo largo del curso relacionadas con la Unión Europea. Ver más e inscripción en: https://escuelasembajadoras.eu/

Concurrir al Premio de Poesía Joven de 'La estación azul'

Hasta el día 31 de mayo está abierto el plazo para participar en el XIV Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid, convocado por Radiotelevisión Española, desde su prestigioso programa de radio 'La estación azul'. Podrán participar los escritores que no tengan más de 30 años, con una o más obras originales e inéditas en castellano. Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos. Se presentarán obligatoriamente en formato escrito y digital. La obra premiada será editada y distribuida por la editorial Pre-Textos, una de las más importantes del panorama literario español. Para más información, escribir a la dirección de correo electrónico: concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es

Premios a la innovación en accesibilidad en edificios y su entorno

Hasta el día 20 de junio está abierto el plazo para presentarse a la séptima edición de los Premios Otis-FAyS para promover la accesibilidad universal. Convocados por la empresa Otis, especializada en el diseño y fabricación de ascensores, y la Fundación Arquitectura y Sociedad (FayS). Para soluciones creativas en torno a la movilidad, la accesibilidad y el desplazamiento que incorporen medidas ambientales y de sostenibilidad. Pueden participar todos aquellos arquitectos recién titulados a través del Máster Habilitante en Arquitectura o Titulación de Arquitecto (planes antiguos) que hayan presentado su Proyecto Fin de Carrera o Proyecto Fin de Máster Habilitante en universidades de España y Portugal durante las convocatorias correspondientes a los años naturales 2021 y 2022. Las tres mejores propuestas recibirán un premio económico dotado de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente, y la oportunidad de asistir gratuitamente al Congreso Internacional de Arquitectura FAyS. Ver más e inscripción en: https://arquitecturaysociedad.com/premios-otis-fays-2022-convocatoria/

El miércoles 1 de junio, y los siguientes miércoles, incluiremos otras 'Oportunidades para Jóvenes' para que sean descubiertas y aprovechadas.