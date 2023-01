Variedad de ofertas de empleos en Sevilla para despegar en 2023

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Empleos para desarrollo de vehículos aéreos no tripulados y sistemas de robótica aérea, espacial y marítima

El GRVC Robotics Lab de la Universidad de Sevilla, que tiene sus laboratorios junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en colaboración con el Centro Avanzado en Tecnologías Aeroespaciales (Catec), que tiene su sede en el Parque Empresarial Aerópolis, están desarrollando un nuevo Centro de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana. Ámbito que tendrá un gran crecimiento en los próximos años. Más aún al revalidarse que Sevilla tiene un importante papel en el sector aeroespacial y ha sido recientemente elegida como sede de la Agencia Espacial Española. El Laboratorio de Robótica GRVC tiene abiertas varias ofertas de empleo con contratos para trabajar en sus nuevos proyectos de investigación y desarrollo, de las convocatorias Horizon Europe y españolas, en las siguientes categorías: 1) Contratos postdoctorales para la dirección de proyectos y paquetes de trabajo en diseño de sistemas de vehículos aéreos no tripulados y en sistemas inteligentes para robótica aérea. 2) Contratos para la realización del doctorado en robótica aérea: manipulación aérea, sistemas de control, sistemas de percepción y planificación multi-UAV. 3) Contratos de ingenieros para investigación y desarrollo en robótica orbital, modelado y control de vehículos aéreos no tripulados y aplicaciones de robótica en entornos marítimos. 4) Contratos de técnicos para desarrollo de prototipos y aplicaciones de robótica aérea, espacial y marítima. 5) Piloto de RPAS (sistema de aeronaves tripuladas con control remoto) con conocimiento de Pixhawk y Arduino. 6) Contrato para técnico/a de administración. Las personas seleccionadas se incorporarán a un equipo internacional de un laboratorio líder en robótica, con sueldo de mayor cuantía que los de las convocatorias oficiales españolas, a convenir según experiencia y puesto. Los/as aspirantes han de enviar una cata de motivación con referencias y un curriculum vitae a la dirección de correo electrónico: grvc.recuitment@mail.com y ver más en: https://grvc.us.es/

Numerosas ofertas de empleo de Solera en Sevilla

La multinacional norteamericana Solera prosigue el crecimiento de su implantación desde Sevilla y tiene abiertas numerosas ofertas de empleo en la capital andaluza. Solera es uno de los líderes mundiales en servicios de gestión del ciclo de vida de los vehículos. A través de cuatro líneas de negocio: reclamaciones, reparaciones y soluciones de vehículos, y también soluciones para flotas. Tiene a más de 300.000 clientes en más de 100 países. Entre las ofertas de empleo que están abiertas para trabajar desde Sevilla, entre otras, para puestos de funciones de gerencia senior de programas, arquitectura senior de soluciones informáticas, especialista en apoyo a producto en inglés, ingeniería de configuración, gestión de cuentas de clientes, especialista en operaciones de ventas, representante para apoyo técnico, analista de desarrollo de datos, ejecutivo/a de cuentas hablando en francés, gerencia de análisis de calidad en software, entre otros puestos en busca de aspirantes. Ver más en: www.solera.com

Analista de bases de datos en Celnet Comunicaciones

La empresa sevillana Celnet Comunicaciones, cuya sede está en el Polígono PIBO, en Bollullos de la Mitación, y especializada en telecomunicaciones, ingenieria eléctrica, operaciones e informática, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de analista de bases de datos. Funciones a desempeñar: Recopilar y procesar datos a gran escala. Procesos ETL. Administrar sistemas de almacenamiento distribuido. Desarrollar consultas en bases de datos con SQL o PL/SQL. Uso y desarrollo de programas estadísticos (con lenguajes de programación como Phyton, R). Requisitos: Ser demandante de empleo y tener entre 25 y 30 años. Ver más en: https://celnet.es

Gestión de traductores desde Sevilla en Toptranslation

La empresa Toptranslation, con sedes en la ciudad alemana de Hamburgo y en Sevilla, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en Sevilla en el puesto de gestión de proyectos para traductores y traducciones. Toptranslation es un proveedor de servicios lingüísticos impulsado por la tecnología. Combina experiencia comprobada en 53 idiomas con la transparencia y eficiencia de su sistema modular de flujo de trabajo mediante las tecnologías de la información. Conecta a más de 6.500 traductores nativos especializados en 73 países con sus clientes nacionales e internacionales a través de su plataforma web. La persona seleccionada tendrá, entre otras funciones: coordinación, procesamiento y provisión oportuna de pedidos de traducción. Comprobar la calidad de las traducciones. Piden tener estudios de traducción/interpretación, lenguas (extranjeras) o lingüística, y muy buenos conocimientos de alemán e inglés. Las personas interesadas han de escribir a jobs.es@toptranslation.com . Ver más en: www.toptranslation.com

Técnicos comerciales en Aliauto

La empresa española Aliauto, del sector automoción e hidráulica, con más de 30 años de experiencia, tiene abiertas varias ofertas de empleo para incorporar a personas en funciones comerciales con el fin de atender a clientes en su sucursal en Alcalá de Guadaíra, y en sus especialidades de oleo-hidráulica: bombas, motores, válvulas, confección de latiguillos, etc.

Ver más en: http://www.aliauto.com/

Responsable de marketing y comunicación en Grupo Abu

La empresa sevillana Grupo Abu, promotor inmobiliario de viviendas, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona como responsable del departamento de marketing digital y comunicación. Entre sus funciones: Diseño, definición y ejecución de plan de marketing. Análisis y ejecución de acciones comerciales. Análisis de bases de datos. Estudios de mercado. Redacción y maquetación de artículos. Contratación publicitaria offline. Informes y dossiers tanto comerciales como corporativos. Organización de eventos. Piden tener titulación en periodismo, o publicidad, o comunicación o marketing, y al menos 3 años de experiencia. Ver más en: https://grupoabu.es

Ingeniería de utillaje industrial y medios de ensayo en Airbus Defence & Space

La multinacional Airbus, de entre las numerosas ofertas de empleo que tiene abiertas para trabajar en sus factorías de Sevilla, cuenta con una para el puesto de ingeniería de utillaje industrial y medios de ensayo, dentro del Departamento de Ingeniería de Manufactura en Airbus Defence & Space en Sevilla. Entre sus funciones: Definir, especificar, implementar y dar soporte a herramientas y medios industriales de acuerdo a los requerimientos de los clientes de acuerdo a los estándares de ergonomía. Centrarse en las habilidades de desarrollo de herramientas. Administrar y controlar las relaciones contractuales con el proveedor para garantizar con éxito la entrega a tiempo, según el costo y la calidad con la organización relevante de la cadena de suministro. Manejar el estado del arte de la tecnología para proporcionar la mejor solución para los requisitos comerciales actuales o futuros. Apoyar la retroalimentación de fabricación para la mejora continua. Piden tener licenciatura de ingeniería, alto nivel de inglés, experiencia en mantenimiento industrial, al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos y al menos 5 años de experiencia en proyectos técnicos de desarrollo de utillaje. Ver más en: https://www.airbus.com/

Jefatura de producción de obras de depuración en CHM

La empresa española CHM Obras e Infraestructuras tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona como jefe/a de producción en obras de depuración en Sevilla y en Huelva. Entre sus funciones, llevar las relaciones con el cliente y las contratas externas que en cada momento existan. Integración en constructora líder en su sector, dentro de un equipo de profesionales altamente cualificados. Realizar seguimiento de los avances, incidencias o desviaciones de la obra. Mediciones reales y su comparación respecto a planos. Piden tener al menos 3 año de experiencia en obras, fundamentalmente en depuradoras. Formación Académica: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, o Ingeniería Civil, o Ingeniería Industrial, o Máster habilitante para la Ingeniería de Caminos o graduado equivalente. Conocimientos y manejo demostrable de Autocad, Office, Presto, etc. Ver más en: https://chm.es/

Analista programador senior en .NET para CGI

La multinacional tecnológica CGI, destacada en servicios de tecnologías de la información y procesos de negocios, tiene abierta una oferta de empleo para trabajar desde Sevilla en el puesto de analista programador senior en .NET e incorporarse a uno de sus equipos profesionales más avanzados. Piden al menos 5 años de experiencia trabajando en desarrollos con lenguaje de programación .NET. En sus criterios retributivos incluyen descuentos en viajes, hoteles, cines, restaurantes, comercios, etc. Ver más en: https://www.cgi.com/spain/es

Responsable financiero en el grupo hostelero Burro Canaglia

La empresa sevillana Burro Canaglia Bar & Resto, del sector de la hostelería, que tiene restaurantes en ciudades españolas como Madrid, Málaga, Bilbao, Santander y Alicante, además de en Sevilla, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona como responsable financiero. En dependencia de la Dirección del Grupo, su misión consistirá en diseñar y gestionar las estrategias financieras y los recursos económicos para favorecer la actividad de la compañía en el área de contabilidad, control de gestión, administración y tesorería. Piden tener titulación superior en Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar. Valorable formación de tipo Máster en Dirección Financiera o Postgrado específico en finanzas/contabilidad. Al menos 4 años de experiencia, siendo muy valorable experiencia en sector de la restauración. El salario bruto anual está entre 27.000 y 36.000 euros. Ver más en: https://burrocanaglia.es/

El lunes 9 de enero, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.