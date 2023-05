CTA participa en el proyecto europeo ULTFARMS

El proyecto europeo ULTFARMS ha iniciado sus actividades con el objetivo de mejorar la cadena de producción acuícola de bajo nivel trófico, en concreto de algas y moluscos aptos para el consumo, en parques eólicos marinos. Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es el único socio español de este consorcio liderado por el instituto Deltares de Países Bajos y que cuenta con 25 miembros de 9 países.

ULTFARMS (circUlar Low Trophic oFfshore Aquaculture in wind farms and Restoration of Marine Space), iniciativa financiada con cerca de 9,6 millones de euros por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea, se desarrollará durante 42 meses en seis plantas piloto situadas en parques eólicos del Mar del Norte y el Mar Báltico, concretamente en Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. En ellas se combinarán procesos técnicos, ecológicos, biológicos y de ingeniería para optimizar la producción de algas, mejillones y ostras en condiciones climáticas adversas y entornos de baja salinidad.