¿Las energías renovables pueden salvar el planeta?

Las energías renovables ya no son una simple opción entre muchas otras. No hay debate al respecto porque están aquí, en nuestra tierra, desarrollándose e instalándose para mejorar nuestra forma de relacionarnos con la energía y el entorno. Y es que cada vez se apuesta más por utilizar este tipo de energía como fuente principal para nuestro consumo y, de esta forma, cumplir con los objetivos sobre el cambio climático. Pero antes de seguir hablando de su avance, ¿qué son exactamente las energías renovables? Como su propio nombre indica, son energías que pueden renovarse de forma ilimitada porque, aprovechándose de los recursos naturales (sol, agua, viento o biomasa), constituyen una fuente inagotable de flujo energético. No dependen de recursos finitos (combustibles fósiles) y no tienen una relación desequilibrada entre su consumo y producción. Además, son una alternativa para reducir los gases de efectos invernadero y reducir el impacto ambiental, ya que no generan contaminantes.