29 de marzo: alfa y omega para los Borbones

El 29 de marzo debe de ser una fecha inolvidable para la dinastía borbónica que sigue reinando en España después de más de trescientos años. Porque a la mitad de estos tres siglos, un 29 de marzo de 1830, el último de nuestros reyes absolutos, el borbón Fernando VII, promulgó la conocida como Pragmática Sanción que posibilitó el ascenso al trono de su hija, que había de nacer seis meses después y que estaba llamada a reinar en este país, tan accidentalmente, con el nombre de Isabel II, también conocida con el sobrenombre de “la de los Tristes Destinos”. Aquella Pragmática no hizo sino convertir en Ley fundamental el acuerdo de las Cortes del revolucionario año de 1789, que nunca había encontrado la razón verdadera para entrar en vigor, y, por tanto, la vuelta a la medieval Ley de Partidas que permitía el derecho de las hembras a la sucesión. El caso es que fue un 29 de marzo de hace 191 años cuando el último de los borbones absolutistas consiguió que no heredara el trono su hermano, Carlos María Isidro, sino su hija, aunque esta tuviera solo tres añitos cuando él murió, en 1833; aunque tuviera que ejercer de Regente la madre de la niña, María Cristina de las Dos Sicilias, la última de las sobrinas con las que el monarca había intentado dejar descendencia; y aunque la nueva reina adolescente provocara, sin pretenderlo ella, hasta tres guerras civiles entre los isabelinos de su parte y los carlistas a favor de su tío.

Aquel tío con el que ella no pudo llegar a intimar se había exiliado a Portugal con su familia, indignado por perder un trono que había dado por seguro antes de que su hermano tuviera dos hijas en su cuarto matrimonio (la otra niña, nacida dos años después, fue Luisa Fernanda, la del Parque de María Luisa, casada con el duque de Montpensier), al filo de su última agonía.

Más de un siglo después, el tataranieto de Isabel II, o sea, el actual rey emérito, don Juan Carlos I, ahora exiliado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), también estaba en Portugal un 29 de marzo. Era el año 1956. Sus padres, don Juan de Borbón y María de los Mercedes de Borbón y Orleans, pasaban en Estoril un dulce exilio frente a la dictadura franquista, aunque él hubiese ingresado para su formación en la Academia General Militar de Zaragoza. El caso es que aquel día, Jueves Santo, toda la familia real exiliada pasaba en la ciudad portuguesa las vacaciones de Semana Santa y la jornada había comenzado con una misa matutina, tras la cual, el hermano menor de Juan Carlos, Alfonso, ganó la semifinal de la Taça Visconde Pereira de Machado en el Club de Golf de Estoril. Alfonso, de 14 años, era un apasionado de este deporte y aquel día, a pesar de las misas, estaba feliz.

A las seis de la tarde debían volver a la iglesia para otra eucaristía y al acabar, como hacía mal tiempo, toda la familia regresó a casa para contemplar la tarde desde la ventana. Alfonso y Juan Carlos, sin embargo, subieron a la planta de arriba y volvieron a coger la pistolita contra la que su padre ya les había advertido. Las versiones son tan variopintas como las leyendas, pero lo único cierto es que Juan Carlos accionó el gatillo, accidentalmente, y la bala del pequeño revólver –que si no hubiera afectado a zonas vitales probablemente hubiera sido inofensiva- alcanzó la cabeza de Alfonso, que murió al instante sobre un charco de su propia sangre.

La prensa portuguesa publicó al día siguiente el comunicado oficial de la embajada española: “Mientras su Alteza el Infante Alfonso limpiaba el revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos. El accidente se produjo a las 20.30, después de que el Infante volviera del servicio religioso del Jueves Santo, en el transcurso del cual había recibido la santa comunión”.

Aquel cúmulo de medias verdades serpenteó la vida privada y pública de la Casa Real hasta que el propio rey Juan Carlos contó en alguna entrevista que había apretado el gatillo desconociendo que el revólver estaba cargado. La periodista Françoise Laot, basándose en las entrevistas concedidas por la propia María de las Mercedes, llegó a contar que había sido la propia condesa de Barcelona la que abrió el secreter donde se guardaba el arma con el que sus hijos iba a jugar tan fatídicamente aquel 29 de marzo de hace hoy 65 años.

Alfonso de Borbón estaría ahora a punto de cumplir los 80 años, pero murió con 14, sin imaginar no solo la larga historia de aciertos y errores de su propio hermano, sino que sus nietas, Leonor y Sofía, se sitúan casi dos siglos después en una tesitura muy parecida a la que Fernando VII se enfrentó antes de saber con certeza que iba a tener dos hijas antes de morir y que no estaba dispuesto a hacerlo sin garantizarle el trono a una de ellas. Los tiempos han cambiado tanto que ahora, para que gobierne una mujer –la hija del príncipe que se casó con una periodista-, no harán falta exilios ni guerras civiles, sino alguna reforma de la Constitución, acostumbrada a reformarse incluso en un fin de semana.