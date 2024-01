A Hacienda 'le tocarán' 21,5 millones de euros en el sorteo de El Niño

Desde la asociación de técnicos han afirmado, no obstante, que Hacienda podría recaudar 10.725.000 euros más en este sorteo si los premios se gravasen a partir del mínimo exento de 2.500 euros, que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018.

Así, Gestha sostienen que "no tiene sentido no tributar por una ganancia de 40.000 euros de un juego de azar y sí por una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros", por lo que reiteran su petición al Gobierno de coalición para que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros.

En este sentido, han recordado que los premios "no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que se generen con el dinero conseguido, como los intereses bancarios".

"Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio", ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo, han explicado desde Gestha.