Juan, un jienense de 45 años, alquiló en 2005 una casa en uno de los barrios más turísticos de Granada, el Albaicín. Los problemas comenzaron hace unos cinco años, cuando los propietarios le comunicaron que no le renovarían el contrato porque querían alquilar el inmueble como vivienda turística.

«Me dijeron que me fuera de la casa pero, al llevar tantos años, la ley contemplaba que me tenían que renovar el contrato. No me fui y empezaron a presionarme, me enviaron un burofax, después me denunciaron, me llamaban okupa... Pero no lo era porque evidentemente pagaba el alquiler y las facturas», cuenta a EFE.

Cuenta que cada vez hay más reformas para hacer viviendas turísticas. «Hay gente que las alquila a los turistas incluso sin licencia, porque hay mucha demanda», comenta Juan, que en marzo dejó la casa después de haber llegado a un acuerdo con los propietarios y se mudó a un barrio más asequible.