Ana Torroja solicita al Gobierno ser marquesa de Torroja

La cantante Ana Torroja ha solicitado al Ministerio de Justicia el marquesado de Torroja que otorgó Francisco Franco de manera póstuma a su abuelo, el ingeniero Eduardo Torroja, según figura hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto del mismo indica que la petición se produce tras el fallecimiento del padre de la artista, José Antonio Torroja Cavanillas, el segundo marqués de Torroja, y recuerda que existe un plazo de 30 días a partir de este viernes "para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título".

Eduardo Torroja (1899-1961), uno de los máximos expertos del mundo en construcción con hormigón, destacó en vida por llevar a cabo importantes proyectos como el de la Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid, junto al arquitecto Manuel Sánchez Arcas, por el que ambos recibieron el Premio Nacional de Arquitectura de 1932.

Otras obras que llevan su sello fueron la cubierta del Mercado de Abastos de Algeciras (Cádiz) y, en Madrid, tanto el Frontón Recoletos (demolido a causa de los daños sufridos durante los bombardeos de la Guerra Civil) como las cubiertas y gradas del Hipódromo de la Zarzuela.

Su profesión como ingeniero, combinada con el apellido de los hermanos José María y Nacho Cano, fue lo que llevó a la invención del nombre de Mecano para el trío con el que décadas después, ya en los años 80, su nieta triunfó como vocalista.

Como voz de éxitos intemporales como "Hoy no me puedo levantar", "Barco a Venus", "Mujer contra Mujer" o "Me cuesta tanto olvidarte", la madrileña se convirtió en una estrella internacional y Mecano fue el primer grupo español que vendía más de un millón en todo el mundo, sobre todo Latinoamérica.

El trío anunció un largo retiro temporal al llegar los años 90 a causa de un problema de salud de Torroja, que perdió la voz. Recuperada, en 1997 publicó su primer disco en solitario, "Puntos cardinales", y solo un año después se anunció la disolución definitiva de su exbanda.

Concentrada a partir de entonces en su carrera musical, la artista sufrió dos reveses importantes con el cambio de siglo; primero, un grave accidente de tráfico en 2008 en el que resultó herida junto a la actriz y presentadora Esther Arroyo y en el que falleció un amigo.

Asimismo, en 2014 y después de una larga batalla en los juzgados, llegó a un acuerdo con Hacienda por el que fue condenada al pago de 1,5 millones de euros por fraude, lo que empañó su imagen pública.

El pasado mes de julio vio la luz su sexto y último disco de estudio hasta la fecha, "Mil razones", en el que colaboró con jóvenes productores de electrónica como El Guincho, Alizz, Atica o Henry y Mike.