Asco, insolidaridad, impotencia y encima le riñen a Monchi

Sin salir del coche, en diversos atascos en la hora punta de la Sevilla metropolitana, la información radiofónica nos coloca ante nosotros mismos la realidad de la vida. Niños, mujeres, hombres que mueren ahogados por el hundimiento de un barco de inmigrantes; estudiosos que alertan sobre el aumento de la pobreza en el mundo tras la pandemia y la guerra de Ucrania, mientras que los cientos y miles de millones del fútbol intensifican su desfile canalla, al margen de todo lo demás. O junto a todo lo demás que es peor aún. Uno se siente impotente y se pregunta a qué clase de especie pertenezco. Somos unos miserables, si hay gente que se quiere ir de su lugar de nacimiento es porque nuestras macroempresas no actúan bien y están acompañadas por políticas y por bayonetas contra el disconforme con la complicidad de hombres de paja millonarios de raza negra. Si se maneja tanto dinero en el fútbol es porque unos miles de millones de personas vemos en él una salida a nuestro vacío interior y nos drogamos ante las pantallas de los televisores, indiferentes e impotentes ante las otras circunstancias.

Esto es ya el planeta sin ley, ¿le van a reñir a Monchi por adaptarse a él y querer doblar su sueldo en Inglaterra? Aquí cada uno va a su avío y los que llaman la atención sobre el comportamiento del sevillista quisieran estar en su lugar, ¿sin currárselo? Porque eso hay que currarlo, como todo lo relevante. Se acabó el amor a los colores deportivos, aquí el único color que existe es el del dinero, ante él los amores crecen y se difuminan para irse a otro lado donde ese color pecuniario brille más todavía. En un contexto nauseabundo como el actual, ha sonado el toque de “sálvese el que pueda”. Monchi puede que tenga mucho dinero, lo supongo. Está en su derecho de tener más, todo el que su talento le dé, se lo ha ganado. Si puede arreglar su vida, la de sus hijos, sus nietos y biznietos, que lo haga, esto hace aguas por todas partes y no hay justicia que lo solucione, el egoísmo humano no es fácil de vencer y la compasión nunca ha existido. Estamos en una pugna perpetua contra nosotros mismos.

Mi maestro Nietzsche cree que la compasión no es más que un nombre lindo que le endosamos al egoísmo para huir del aspecto que presenta nuestra alma. En la revista cultural Tarántula se lee: “¿Qué nos ocurre al encontrarnos con alguien sufriendo? Nietzsche dirá que nos ofende, ya que el sufrimiento del otro sale a nuestro paso y nos impide continuar, nos interpela y su llamada nos produce un constreñimiento al que estamos obligados a dar respuesta. Ahora bien, ese constreñimiento, ese dolor, nada tiene en común con aquello que siente la persona que hemos encontrado sufriendo, es una pasión cuya verdadera génesis apesta demasiado a nosotros mismos. Hablamos de un miedo multiplicado por tres: miedo al deshonor, ya que al no ayudar podemos ser criticados; miedo a nuestra impotencia, es decir, a querer ayudar pero ser incapaces de hacerlo; y por último, el miedo que en nosotros despierta lo que vemos: el sufrimiento del otro nos recuerda lo frágiles que somos y cómo nuestra suerte puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué queda ahora del sufrimiento que el otro siente? Para Nietzsche, absolutamente nada. De este modo, el dolor del otro sólo es un estímulo, una mera excusa, para pensar en nosotros”.

En nosotros pensamos cuando los empresarios hosteleros afirman que hay puestos de trabajo para este verano en la Costa del Sol o en la Costa Brava -vienen ya más turistas que antes de la pandemia- pero que no pocos jóvenes hacen cuentas y prefieren seguir subsidiados por las pagas gubernamentales. Nada, esos menesteres que los asuman los negros y los latinoamericanos y que ellos también den a luz y aún así nuestra población sigue bajando. Pensamos en nosotros, no hay perspectiva de futuro, no hay miradas hacia delante sino inmovilismo y quienes saldrán adelante será la minoría que arrime el hombro en todos los sentidos, a los otros se los comerá la selección natural del mercado. El egoísmo de los vagos mata y este gobierno que se llama progresista está matando en nombre del progresismo. Mata el cuerpo y mata la mente que es donde está el espíritu. Se huye del sudor de la frente y algunos empresarios pagan seis euros por día de trabajo o conceden ¡medio día de descanso a la semana! Otros que se ahogarán en su miseria moral, en su hipocresía.

En este panorama nos llega otra información que ofrecía hace poco la web de la Cadena SER: “Uno de cada veinte adolescentes españoles ha intentado suicidarse en el último año. Según un estudio elaborado por la Psicofundación y el Consejo General de la Psicología de España, un 21% de personas entre 14 y 18 años ha deseado estar muerto, alrededor del 17% ha tenido ideas de suicidarse y el 7,5% incluso lo ha planificado en algún momento”. A nivel mundial, Euronews publica que unos 900 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania.

En contraste, en la mayoría de las ligas europeas, el mercado de fichajes 2023 se abrirá oficialmente el sábado 1 de julio. En España, dicho mercado quedará abierto el lunes 3 de julio, mientras que, en Inglaterra, se pueden realizar transacciones domésticas a partir del pasado martes 13 de junio. Sin embargo, a estas alturas ya se han cerrado contratos con futbolistas que han superado los 100 millones de euros como el inglés Bellingham por el que el Madrid ha pagado 103 millones. Las intenciones de vender o comprar a Messi, Neymar y Mbappé puede suponer un manejo de cientos de millones. Sólo Mbappé está tasado en unos 200 millones. Según iprofesional.com, Kylian Mbappé tiene el mayor salario de la Ligue 1 francesa de fútbol y es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, con 6,5 millones brutos mensuales, según el ranking del diario deportivo francés L'Équipe sobre los mayores salarios del campeonato galo. El campeón mundial de 2018 estuvo acompañado en ese particular podio de salario mensual por dos compañeros de PSG, el brasileño Neymar, con casi 4 millones , y Lionel Messi, con 3,665 millones, claro que en 2022 este último jugador le generó ingresos al PSG por 700 millones de euros. Marca dice que en Arabia cobraría 7,5 millones sólo por promoción del país. En Miami cobrará 50 millones de euros por temporada más diversos ingresos adicionales. Y se ha permitido rechazar el macrocontrato de los árabes que ascendía a unos 500 millones por año entre unas cosas y otras.

Cuando asistimos a este espectáculo de dinero y nos enteramos de que, según elperiódico.com, la mayor tragedia migratoria del Mediterráneo, hasta ahora, ha supuesto que “tras el habitual e ineficaz ejercicio de rasgarse las vestiduras, instituciones internacionales y oenegés vinculadas al rescate marítimo de inmigrantes analizan qué hay detrás de la que ya ha sido bautizada como la mayor tragedia migratoria en el Mediterráneo . En la embarcación que naufragó el miércoles frente a la costa de Grecia viajaban más de 750 personas. La cifra oficial de fallecidos es de 79 y los rescatados apenas alcanzar el centenar. Puede haber, en consecuencia, más de 500 personas ahogadas. Una de las cuestiones que ha hecho aflorar tamaña tragedia es la existencia de una nueva ruta migratoria con origen en Libia y con destino al sur de Grecia”. Cuando leemos esto -decía- nos preguntamos de nuevo qué clase de mundo hemos construido en todos estos siglos.

No es complicada la respuesta: aunque el mundo siempre ha sido semejante al nuestro y peor, lo que ocurre es que no es hasta ahora cuando ha estallado la sociedad de la información digital que nos informa al segundo de miles de asuntos en un mundo con 8.000 millones de personas. Eso no quita para que estemos asistiendo a un momento de decadencia moral y ética, a un egoísmo donde casi todo está permitido y si añadimos lo que no se ve habrá que decir que todo, todo está permitido. Es el humano en evolución. Un asco, por ahora. Una impotencia absoluta la que se siente.