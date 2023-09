Ayuso: «Estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el panorama político actual a nivel nacional, considera que estamos a "dos tardes de que Bildu nos llame terroristas" y ha reivindicado que desde la capital dirán "no al nacionalismo, no a la xenofobia y no lo que está sucediendo en Cataluña".

"En primer lugar, le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Entonces ya, viendo cómo se ha retorcido el panorama, comprenderá que a mí me preocupe", ha señalado durante la sesión de control como respuesta al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, después de que este le pidiese que deje "el numerito permanente" y se centre en Madrid.

Ayuso ha defendido que si habla de Madrid tienen que hablar "de lo que está pasando a nivel nacional". Todo lo que pasa en Cataluña no es "amor a Cataluña sino odio a los españoles" y lo pagan en la Comunidad de Madrid. Así, ha sostenido que cada vez que, por ejemplo, una persona de Parla o de Móstoles se va a trabajar a Cataluña es considerada "una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello".

"¿Cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo cómo en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia, que es lo que se busca con las lenguas cooficiales?", ha cuestionado a continuación, al tiempo que ha augurado que ahora tendrán que llevar "el aranés" o "el gallego" a TVE.

"Yo creo que los madrileños, como los vascos, como los catalanes o los andaluces cuando viajen fuera de España y se encuentren tengan la inmensa suerte de heredar lo que hicimos todos: el orgullo ser españoles", ha remarcado.

La dirección nacional que lidera Alberto Núñez Feijóo y el PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso trabajan juntos ya en la organización del acto contra la amnistía que ha convocado el PP, según han indicado a Europa Press fuentes del PP de Madrid.