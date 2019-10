Barcelona se llena de banderas de España para «decir basta» al procés

La manifestación constitucionalista de este domingo a mediodía en Barcelona ha llamado a "decir basta al proceso independentista y poner fin a la política de exclusión" en Cataluña, en un manifiesto de Sociedad Civil Catalana (SCC), que convocaron la marcha bajo el lema 'Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!'.

En los discursos al final de la manifestación, el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y convocar elecciones autonómicas: "Basta. Basta de violencia. Basta de confrontación, basta de odio, basta de decadencia. Basta de procés", y ha pedido volver a empezar y reconstruir Cataluña.

"Presidente, si no sabe o no quiere gobernar para todos los catalanes, si no sabe salir del lío en el que nos ha metido, si prefiere hacer de activista que hacer de representante institucional, le decimos: Presidente, ponga las urnas", y ha reclamado diálogo en el marco de la ley.