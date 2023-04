«Bolo», la palabra que «condenó» a los captores chapuza de Anabel Segura

Este miércoles se cumplen 30 años del secuestro de Anabel Segura, la joven de 19 años que hacía footing en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja cuando fue raptada por unos delincuentes «chapuzas» a los que la palabra «bolo» atrapó gracias a una nueva tecnología policial de análisis de voz, puntera hace tres décadas.

Dos años y cinco meses. Eso es lo que los españoles creyeron que duraba el secuestro de la chica, el más largo de la historia, más que el de la farmacéutica de Olot. Pero no. Anabel Segura apenas estuvo secuestrada cuatro horas porque sus captores, delincuentes sin experiencia, no supieron qué hacer con ella, no planificaron bien su acción y acabaron inmediatamente con su vida.

Pero todo esto se supo 29 meses después de ese 12 de abril de 1993 en un país que se movilizó como nunca antes había hecho. Así, se constituyeron plataformas ciudadanas para pedir la liberación de Anabel, en un movimiento que se identificó con un lazo amarillo que miles de personas portaron en sus solapas.