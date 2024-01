Cómo evitar un divorcio traumático

«Es difícil una buena separación donde no ha habido una buena convivencia. Esta requiere un cuidado, una comunicación afectiva, una escucha, una delicadeza, un respeto, una exquisitez en lo que hacemos y unas expectativas realistas», resume Eva Bach.

Bach es tajante al asegurar que «alguno de los problemas que enfrentamos es que los requisitos para un buen divorcio no los cumplen a veces ni las parejas que están juntas».

De esta manera, «empezamos con una expectativa totalmente desmesurada e ilusoria, una fantasía pura». Así, al volver a la realidad, empieza el desengaño y el desencanto. «Y sepárate de esa persona si no has construido un buen puerto para acoger el naufragio», enfatiza.

En este sentido resalta que en la fase del enamoramiento parece que la pareja nos los va a resolver todo y nos va a colmar con lo que no tenemos.

Sucede cuando aparece el sentimiento de culpa por haber causado a los hijos un dolor traumático con la separación, que se trata de compensar consintiendo, porque «ya te he dañado tanto que no te voy a hacer más daño», advierte Eva Bach.

Uno de los errores que cometen los padres durante un divorcio es no poner límites y ceder a todos los caprichos, lo que termina con una pérdida de autoridad.

Por no hablar de los amigos, resalta la educadora emocional, que toman partido de una forma también muy beligerante a veces.

«Es inevitable sentir rabia y dolor, o -si te han dejado- pensar que has sufrido una traición, o una deslealtad «, por lo que es necesario tener «contextos protegidos emocionalmente» para expresar las emociones y recibir consuelo.

«El vínculo con los hijos es imborrable», subraya la educadora, porque «la madre de mis hijos puede irse de casa y de mi cama, pero no de mi vida».

Martí y Bach recomiendan usar la primera persona del plural -»hemos decidido, hemos tomado»- y huir del «me deja tu madre porque se larga», o «mira lo que me ha hecho tu padre», recalcando siempre que la labor de padres conjunta se mantiene.

«Vamos a presentar a una persona cuando haya un proyecto serio o cuando no causemos ningún daño», aconseja Bach, a la vez que apuesta por no tardar mucho ni negar su existencia, ya que es contraproducente iniciar una nueva relación con una mentira.

Cree Bach que no hay que precipitarse en presentar nuevas parejas; tanto porque es necesario un tiempo para que las cosas se vuelvan a situar, como para que los hijos traten de respetar a esa persona, y por supuesto, el recién llegado a ellos.

Las personas cambian y evolucionan. Por eso, Eva Bach insiste en que hay que mirar a la expareja con ojos nuevos, evitar las comparaciones y entender que se comportó de determinada manera por la forma en qué se construyó la relación.

«Cada persona que aparece en nuestra vida nos aporta cosas que hacen que salgan partes de nosotros, que no habían podido salir en la etapa interior», por lo que hay que evitar pensar que si la expareja no se comportó de determinada manera era porque «me quiso mal o me quería dañar».