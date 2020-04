Cómo se deben usar las mascarillas que dan en el transporte público

Las mascarillas higiénicas que a partir de este lunes se repartirán en el transporte público son una protección complementaria para aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales y por ello no pueden mantener el distanciamiento social.

Estas máscaras sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas. Son para personas adultas sin síntomas que no tengan mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas de las que se repartirán serán reutilizables.

Estas máscaras deben cubrir la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustadas, no deben tocarse con las manos. Si lo hace, deberá lavárselas antes.

La mascarilla higiénica solo la puede utilizar una persona y preferiblemente una única vez, aunque puede hacerlo varias si la usa en periodos de tiempo muy cortos. Una vez usada se debe desechar.

Si se lava, debe hacerse con agua y jabón, o frotando con una solución hidroalcohólica.