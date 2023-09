Consternación por la muerte de un chico de 20 años por la DANA

La localidad toledana de Casarrubios del Monte se encuentra este lunes consternada por el fallecimiento de un chico de 20 años que quedó atrapado en un ascensor, debido a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Fuentes municipales han mostrado a EFE su pesar por el fallecimiento de este joven y han asegurado que la situación en Casarrubios es «un desastre», con el pueblo -de unos 5.400 habitantes- sin servicio de telefonía móvil, entre otros destrozos.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche de este domingo al lunes ha dejado multitud de casas inundadas, las cuales se han quedado también sin luz, y donde se ha precisado la ayuda de los servicios de emergencias.

Estas mismas fuentes han aseverado que no pueden concretar cuántas incidencias se han producido en el municipio, ya que han incidido en que no hay cobertura de móvil en la localidad y los vecinos no pueden llamar y han considerado que las doce llamadas que se han recibido en el Ayuntamiento «no reflejan la realidad» del pueblo.

En cualquier caso, la Policía Local ha asegurado que están desbordados ante la situación del municipio, en el que tanto el alcalde, Jesús Mayoral, como todos los concejales y demás voluntarios trabajan desde esta noche para que la localidad pueda recuperar la normalidad lo antes posible.

Estas mismas fuentes han apuntado que, previsiblemente, Casarrubios del Monte pedirá la declaración de zona gravemente afectada por la multitud de daños que se han producido en el municipio.