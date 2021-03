«Creo que Ayuso ha perdido la cabeza»

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado (Ciudadanos) ha dicho este miércoles que cree que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), "ha perdido la cabeza" al cesarle a él y a los consejeros de la formación naranja en el Gobierno de coalición, al no encontrar "otra explicación".

"Honestamente, con todo el respeto, creo que ha perdido la cabeza, no encuentro otra explicación", ha dicho Aguado en una entrevista en esRadio tras ser cesado por Ayuso y después de que la presidenta firmase el decreto para disolver la Asamblea regional y anunciase una convocatoria de elecciones.

A juicio de Aguado, Ayuso ya tenía ese decreto "hecho" y necesitaba una "excusa" como la moción de censura del PP y Ciudadanos contra el PP en Murcia, para firmar el adelanto electoral que tenía "entre ceja y ceja".

"Yo he visto muchas cosas en política y en mi vida, pero algo tan temerario e irresponsable no lo he visto nunca, ni tan siquiera en la presidenta", ha aseverado Aguado, que ha insistido en que su partido no iba a presentar ni apoyar una moción de censura en Madrid contra Ayuso.

Sobre las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid y admitidas por la Mesa de la Asamblea con el voto de Cs, Aguado ha dicho que Ayuso ha convocado unas elecciones "pero no están publicadas en el BOCM", por lo que la Asamblea tiene que "tramitar y cursar las iniciativas, entre otras, dos mociones de censura que se producen como consecuencia de la acción de Ayuso".

"Seguramente haya un conflicto judicial al respecto, esto no ha sucedido nunca", ha comentado.