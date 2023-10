Desaparecen tres menores tutelados en Zaragoza y apuntan a secuestro por parte de sus padres

Durante las festividades del Pilar en Zaragoza, tres hermanos menores, con edades de 7 a 12 años, han desaparecido, y las investigaciones señalan la posibilidad de que sus propios padres los hayan secuestrado el pasado viernes, 7 de octubre. Estos menores se encontraban bajo la tutela del Gobierno aragonés, pero todo indica que sus padres aprovecharon un encuentro programado con ellos para llevarlos consigo. Sin embargo, a la hora acordada para su regreso, no los devolvieron, y desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero. Aunque no se descarta ninguna línea de investigación, los esfuerzos se centran en la búsqueda de los padres para localizar a los tres menores.

Según informa El Heraldo de Aragón, las dos niñas, Nuria (7 años) y Sheyla (12), junto con su hermano Manuel (10), se encontraban bajo el cuidado de una tía, quien alertó a las autoridades de que los padres no habían regresado a los niños. Cabe destacar que los padres habían perdido la custodia de estos tres menores en el verano de 2022, aunque se les permitió mantener contacto con la familia. Por lo tanto, se autorizó que la familia pasara tiempo juntos el pasado viernes.

Inicialmente, se había planeado que los padres, de 48 y 38 años de edad, pasaran el día con los menores desde las 12:00 hasta las 23:00 horas, pero se presentaron en casa de la tía alrededor de las 10:30 horas. Los padres se llevaron a los tres hermanos, conscientes de que debían devolverlos más tarde, pero incumplieron esa promesa.