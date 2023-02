Descubre qué vino eres según tu película favorita de los Goya

La alfombra roja se extiende en Sevilla para recibir la 37 edición de los Premios Goya, que tendrán lugar este sábado 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones, FIBES. Si como muchos, quieres disfrutar de la gala, pero no puedes asistir, desde la Denominación de Origen Calificada Rioja te proponen un juego de cine para realizar desde casa.

La DOCa Rioja vuelve a ser el vino oficial de los Premios Goya tras haber renovado su acuerdo de patrocinio para esta edición 2023 con uno de los mayores eventos culturales del país. Y como no hay nada mejor que la manta, el sofá y una buena película en esta época del año, sobre todo con la celebración de los Goya por delante, el equipo te propone descubrir qué vino de Rioja eres según tu película favorita de las candidatas a mejor film del año.

Cinco Lobitos

Si no has podido apartar los ojos de la pantalla siguiendo la historia de Amaia, el vino ideal para ti es un vino de Viñedo Singular de Rioja. Las uvas con las que se elaboran estos vinos proceden exclusivamente de parcelas reconocidas como “Viñedo Singular”, una indicación geográfica para designar vinos procedentes de parajes concretos, directamente vinculados al terruño, con un sabor y carácter muy particulares relacionados con su origen.

Y sí, este es el acompañante perfecto para Cinco Lobitos y su protagonista, que vuelve a casa después de haber sido madre y, aunque ahora lo sea, nunca dejará de ser hija. Una película que recorre con gran precisión toda la coreografía sentimental de una madre hacia su recién nacida, una tarea fabulosa de percepción de matices, ternuras y pesares.

As Bestas

Si te has enamorado de este thriller que se cuece a fuego lento, no hay duda de que tu vino ideal es un tinto Reserva de Rioja. Un vino como este, que ha envejecido en barrica de roble y botella durante un periodo mínimo total de 36 meses, complementará a la perfección una noche con As Bestas.

La película construye una historia que actúa como metáfora de una Europa que señala al inmigrante. Todo ello a través de un suceso real: el conflicto de dos hermanos con un francés que se traslada a una aldea gallega. El recién llegado se opone a que implanten unos molinos de viento. Los nacidos en el pueblo ven en ese dinero una oportunidad para huir. Su director, Rodrigo Sorogoyen, recurre al wéstern para realizar la que, dicen, se trata de su mejor película.

La Maternal

La Maternal se centra en el embarazo de Carla, una adolescente de tan solo 14 años que ingresa en un centro residencial para madres en riesgo de exclusión, al que llega con toda su rebeldía, pero casi sin saber qué ha pasado. En el centro, la protagonista aprende, siendo una niña, a ser madre y a convivir con el resto de compañeras en su misma situación.

Los apasionados de este rodaje son un fiel reflejo de los Crianzas de Rioja, ya sean tintos, blancos o rosados. Ese equilibrio entre la rebeldía propia de la juventud con signos de madurez constituye un maridaje insuperable entre el Crianza de Rioja y este film que parte con tres nominaciones.

Modelo 77

Los espumosos de la DOCa Rioja se elaboran mediante el Método Tradicional y no tienen gasificación añadida. Auténticos, exquisitos y chispeantes, son el reclamo de un nicho de mercado en crecimiento, y el compañero ideal de esta película que nos sitúa en 1977 en la cárcel Modelo, donde impera la ley del más fuerte. Un joven contable encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco se rinde y se une a un grupo de presos comunes que se están organizando para exigir una amnistía. Es el germen de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha.

Alcarràs

Tres generaciones a punto de ser despojadas de la tierra que ocupan y en la que plantan melocotones, cazan conejos, brasean caracoles, ríen y lloran. Aire libre con olores que te devuelven a la niñez es lo que este film y un Blanco de Rioja son capaces de hacer.

Aromas afrutados a plátano, cítricos y frutas tropicales, también floral y terpénico nos acompañan para disfrutar de una película que nos cuenta la vida de la familia Solé. Con el argumento de ambos resulta fácil emocionarse.