Desmontando los mitos del independentismo catalán en tiempos de amnistía

“La Generalitat de Cataluña es la única de Europa occidental que financia y respalda la historia conspirativa, apoyando sin complejos con subvenciones y programas en la televisión pública teorías pseudohistóricas victimistas y supremacistas”. No lo digo yo, lo dice Óscar Uceda, historiador catalán y fundador de Sociedad Civil Catalana, con sangre andaluza, que publica ‘Cataluña. La historia que no fue’, en la editorial Espasa.



En un tono divulgativo, pero apoyado sólidamente en documentos históricos, Óscar Uceda pone al descubierto el modus operandi de la historiografía nacionalista catalana y muestra cómo la historia puede retocarse, maquillarse, ficcionarse, recrearse, retorcerse e incluso inventarse, hasta convertirla en una antología de fakes detrás de la cual puede rastrearse, pese a todo, cómo fue la verdadera historia de Cataluña, más allá de Junts, Puigdemont, ERC, el pujolismo y Gabriel Rufián.





Hijo de andaluces que emigraron a Cataluña, se hace independentista y acaba destapando sus vergüenzas. ¿Cómo fue todo ese proceso personal?



Mi padre nació en Almería y mi madre en Lérida, pero mis cuatro abuelos son andaluces llegados a Cataluña en los años 40 y 50 del siglo pasado.

Me hice independentista porque me apasionaba la historia, y la historia que caía en mis manos me llevó a creer firmemente que Cataluña era un pueblo conquistado y oprimido por España cuyo estado natural era la independencia.

En 1988 empecé me matriculé en historia en el entonces Estudi General de Lleida, que pasaría a ser en 1993 la actual Universidad de Lleida, pero que entonces dependía de la Universidad de Barcelona. Allí topé con profesores que me enseñaron a dudar y a ser crítico, empezando un desapego con la causa independentista que duró años hasta llegar a escribir este libro.



¿Cómo ha osado viviendo y trabajando en Cataluña a alzar la voz de esta manera?



Por un lado, me gano la vida lejos de la docencia, eso me da independencia para no depender y no temer represalias como si las han padecido profesores vinculados a nuestra asociación. Por el otro, hace años que decidí enfrentarme a aquellos que pretenden manipular nuestra realidad pasada.

Posiblemente el desencadenante fue cuando en 2007 publiqué un libro desmintiendo que los borbónicos cometieran en 1707 una masacre de civiles en un conocido convento de la ciudad de Lérida y pese a las pruebas aportadas (que eran apabullantes) en sectores del independentismo se alentó una campaña contra mi persona y mi trabajo que lejos de acongojarme me impulsó a desenmascarar las mentiras y ocultaciones que me llevaron a ser independentista de joven y a promover la crítica y el estudio del pasado.



Paro del 3 de octubre en Cataluña en 2017. / EFE



-¿Existen historiadores a sueldo del independentismo?



Existe financiación pública de proyectos y asociaciones culturales independentistas. Cabe decir, que buena parte de los historiadores que sirven a la causa lo hacen por convicción y creo que son pocos los que lo hacen por mero interés.

En Cataluña declararse historiador catalanista no está mal visto y en un oficio con tanto trasfondo político que pretende ser una ciencia, este adjetivo le hace poco favor si se busca la objetividad.



-¿Cómo es el clima en el gremio de los historiadores en Cataluña?



En superficie calmo y harmonioso, tras el telón conozco incidentes de todo tipo, incluyendo denuncias y expedientes a profesores desafectos por las causas más peregrinas, dificultades para acceder a las becas de los discípulos de los profesores que no son de la cuerda, etc.

Por ejemplo, en las últimas décadas en la UAB la corriente nacionalista fue adquiriendo fuerza desplazando a profesores no catalanistas e incorporando a los catalanistas hasta hacerse hegemónica.



-Indica en el libro que el independentismo catalán nace a finales del siglo XIX. ¿Y por qué alguno se remonta a la guerra de los segadores?



En la guerra de los segadores, ocurrida entre 1640 y 1659, parte de la oligarquía catalana se alzó en armas contra Felipe IV. Realmente ese conflicto sí que fue una guerra de la independencia al principio, con la proclamación de una república catalana que duró una semana para pasar a jurar fidelidad al rey Luis XIII de Francia. Temían la respuesta militar de la monarquía española ante la rebelión y ante la imposibilidad de plantar cara solos, decidieron lanzarse a los brazos del rey galo.

Como se explica en el libro, en pocos años buena parte de los rebeldes se arrepintieron ante los abusos de los franceses para acabar volviendo bajo la soberanía del rey de España( exceptuando el Rosellón) que quedó en manos francesas tras la Paz de los Pirineos de 1659.

Esta guerra, a diferencia de la guerra de Sucesión no se ajustaba del todo a los intereses de los historiadores nacionalistas, ya que “Cataluña se alió con los Borbones” por así decirlo y salvando las distancias, por lo que decidieron centrarse en los primeros momentos de la guerra y olvidar los diecinueve años de desastre que le siguieron.



Imagen de archivo de una manifestación en la Diada. / EFE