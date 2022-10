Día de la Hispanidad, ¿qué Hispanidad si España está rota?

¿Qué es Hispanidad? Acepción 1 del diccionario: “Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica”. Acepción 2. “Conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos”. Consulto la Red y en el portal www.significados.com leo un buen resumen del tema. La hispanidad se refiere a la generalización del carácter de los pueblos de lengua y cultura hispánicas, o sea, aquellos pertenecientes o relativos a España y a los países y culturas de habla española. El Día de la Hispanidad es celebrado por España el 12 de octubre. Originalmente, esta celebración se introdujo en el año 1913 como la Fiesta de la Raza por el español Faustino Rodríguez San Pedro (1833-1925), levantando desde entonces controversias en el mundo hispanohablante, aunque he comprobado cómo en América Latina todavía hay latinoamericanos que la denominan Fiesta de la Raza.

Fue el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936) el que introduce la palabra “hispanidad” en el año 1910, pero es solo en el año 1926 cuando comienza a ser usado ampliamente, y Unamuno publica en 1927 el libro Hispanidad en Buenos Aires, Argentina. El embajador español en Argentina, Ramiro de Maeztu (1875-1936), consolida el término “hispanidad” en el año 1937 con su libro En defensa de la hispanidad, apelando a que, si la cristiandad caracteriza a todos los pueblos cristianos, entonces sería correcto usar la palabra hispanidad para referirse a todos los pueblos hispánicos. La Academia Española de la Lengua comenzó a celebrar oficialmente el Día de la Hispanidad en el año 1953, en Madrid.

Vayamos por partes. ¿Qué es España? Aún se está discutiendo y se está discutiendo tanto que acaba de salir adelante una ley que nos confunde aún más, la ley de Memoria Histórica, en un país donde la colectividad de estudiantes universitarios no sabe casi nada de la Historia del Mundo y poco de la Historia de la Península Ibérica, a su vez desvencijada por el Estado de las Autonomías, muy útil en muchos aspectos, pero una bomba nuclear para el rigor histórico. ¿Qué señas de identidad posee España? Porque ya sabemos la unión generalizada de los franceses en torno a su himno y a su bandera. Inglaterra nos acaba de dar otro ejemplo con el entierro de Isabel II. Alemania e Italia se crearon mucho después que España y sin embargo en Alemania los dos partidos más constitucionalistas -la derecha conservadora y la socialdemocracia- se han unido en un gobierno único con sentido de Estado mientras que, si alguien visita Roma, profesores universitarios y otros ciudadanos te dicen sin la menor exaltación ni excitación que éste o aquel monumento son de época fascista, no los derriban, conservan la memoria histórica y no convierten la expresión en una incoherencia. Y eso a pesar de que existen claros deseos de segregacionismo sobre todo en el norte del país.

¿Cuál es la seña de identidad de la Hispanidad? ¿Es el rey de España el rey simbólico de la América Hispana, como Isabel II lo era de la Commonwealth? No. Nos echaron de América Latina durante el siglo XIX, pero allí se quedó la Castilla miserable, ayer dominadora, que, envuelta en sus harapos, despreciaba cuanto ignoraba (Antonio Machado). Legamos sin duda muchos aspectos que hicieron posible la integración de toda América -toda- en el mundo occidental porque le abrimos las puertas a otras potencias colonizadoras. Sin embargo, también heredaron allá nuestra picaresca, la corrupción, la carencia casi absoluta de una educación y mentalidad ilustradas porque nosotros en España habíamos despreciado el espíritu de Las Cortes de Cádiz de 1812, donde se creó una de las tres constituciones más modernas del mundo.

Bendecidos por las mitras y las sotanas, aquí comenzó una edad contemporánea al margen o a remolque de los nuevos tiempos de revoluciones industriales liberales y allí, además de eso, que se ha quedado, se formó una clase pudiente con una costumbre ancestral: no pagar impuestos nunca, tal y como afirma acertadamente la profesora Miren Etxezarreta, catedrática de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo cual fue un factor esencial para que todo se llenara de pobreza, de miseria, y ahora hayan llegado al poder políticos de izquierda que han adoptado un discurso anti-Hispanidad debido en gran parte a que su clientela está en esos marginados de todo tipo creados por quienes ahora se quejan de que llega “el comunismo” cuando no hay comunismo, hay movimientos rebeldes que fracasarán en sus planteamientos, tarde o temprano, porque no existe tampoco entre ellos un lenguaje común.

Por cierto, ¿tenemos una lengua común? En teoría, sí. ¿Por cuánto tiempo? A largo plazo se irá perdiendo del todo. No hay día en que no penetre cada vez con más fuerza el inglés en España y en América Latina, eres un idiota, un analfabeto, si no introduces alguna voz en inglés en tus clases, en tus conferencias, en el periodismo, en tus charlas cotidianas. El español o castellano cada vez se escribe peor, la Fundeu, la RAE y el Instituto Cervantes tienen mucho trabajo a diario, prohibimos o limitamos el castellano hasta dentro de España, con el visto bueno del gobierno. Hay quien prefiere saber vasco e inglés o catalán e inglés antes que abordar el castellano, una de las tres lenguas más habladas, por el momento, en el mundo. La idiotez no conoce límites y el fanatismo nacionalista crea ciegos mentales.

Las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades han sido subordinadas a los sistemas anglosajones de valoración, impacto y citas y a una actividad comercial lucrativa “académica” aberrante que algún día habrá que denunciar abiertamente. América Latina ha estado esperando que España sea su enlace con Europa y sin embargo se la hemos entregado a EEUU y nosotros, en lugar de perseguir nuestra hispanidad y nuestro europeísmo, también nos hemos convertido en vasallos de USA. Como quien domina la tecnología domina el idioma y las mentalidades, ahí tenemos los resultados, he ahí, señoras y señores, la Hispanidad, les presento una simple ilusión de un pasado complejo en el que fuimos grandes y nos respetaban en el mundo. Y nos temían, que no es tan malo como parece. ¿Qué somos ahora? Espero que no salga nadie a espetarme la frase que hirió bastante a la Hispanidad, es muy conocida, se la lanzó un rey de España a un presidente latinoamericano allá en su tierra: “¿Por qué no te callas?”. ¿Se imaginan a Isabel II, que en paz descanse, escupiéndole eso a la cara y en público a un primer ministro o presidente de un país de la Commonwealth?

Si quieren redacto este texto de otra manera y me pongo en plan patriota, a ensalzar algo que apenas existe, pero me parece que entonces sí que le haría un flaco favor a mi deseo de poder celebrar algún día que hemos construido una nueva Hispanidad. No lo verán mis ojos. Vamos hacia atrás y con la ley de Memoria Histórica, peor. 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones en el Senado. La cabeza de la Hispanidad rota de nuevo en dos bandos irreconciliables. Esto, y más, es lo que hay, por ahora.