El acusado del 'crimen del jacuzzi' dice que encontró a su esposa inerte tras dormirse

En la primera sesión del juicio, el hombre ha indicado que fueron al jacuzzi en actitud cariñosa. También ha declarado que propusieron a la amiga de su mujer participar en un trío pero que aquella se negó.

El hombre ha mantenido que él y su mujer tomaron, voluntariamente, MDMA con sangría para "colocarse" juntos, y que era algo que hacían habitualmente. Ha asegurado que cada uno se preparó su propio vaso "a su gusto". A preguntas del fiscal el acusado ha indicado que tras empezar a beber su mujer sintió náuseas y vomitó, pero que no le dio importancia.

Según el acusado, se metieron en el jacuzzi completamente a oscuras. "Con el calor me entró tanta relajación que apoyé la cabeza así y me dormí", ha dicho.

Cuando se despertó estaba "desorientado" y no veía nada. "Me desperté como si todo el colocón se me hubiera subido a la cabeza", ha dicho. Siguiendo con su versión, comenzó a llamar a su esposa y empezó a palpar hasta que notó su pierna; se dio cuenta de que tenía la cabeza sumergida, bocabajo, y trató de sacarla pero no podía. "Hice un esfuerzo, pero aunque yo hiciera fuerza su cabeza siempre estaba bajo el agua", ha dicho.

El hombre ha dicho que no sabía si estaba viva o no, y que cuando logró sacarla del agua su cabeza "rebotó" contra el suelo. Ha afirmado que intentó hacerle maniobras de reanimación. Con todo, el procesado ha dicho que no pensó en ir a buscar a la amiga de su mujer hasta después de haber llamado a los servicios de emergencia. Además, según el acusado, colgó la llamada accidentalmente al intentar poner el altavoz.

Cuando la Policía llegó, estaba seco: "Siete minutos son suficientes para secar mi cuerpo entero". En unas fotografías de la investigación se ve el jacuzzi con la tapa puesta, pero el acusado ha asegurado que fue la Policía quien la colocó.