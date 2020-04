El Congreso debate y vota la nueva prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la desescalada de las medidas adoptadas contra la pandemia de coronavirus será progresiva y llevará a una “nueva normalidad” que no será plena hasta que el mundo no cuente con una vacuna . En este contexto ha pedido a los partidos “unidad y lealtad” y les ha reclamado el apoyo para prorrogar el estado de alarma.

Y cada avance vendrá seguido de una “nueva normalidad”, pero ha dejado claro que ésta “solo será plena cuando el mundo disponga de vacuna eficaz”.

De hecho, ha dicho que algunos aspectos de esa nueva normalidad habrán de ser “reformulados” y que ni siquiera se puede saber ahora con precisión “qué tipo de normalidad” se alcanzará. Incluso ha afirmado que la reconstrucción completa es una fase futura, sin precisar cuándo, que solo podrá comenzar cuando se esté a salvo de todo.

En este contexto, Pedro Sánchez ha avisado de que todos los pasos han de ser “escalonados y muy cautelosos” y esa “nueva normalidad” se irá adaptando a la evolución de la pandemia y con la aplicación de medidas de higiene para toda la población; sanitarias para los afectados y de control de la pandemia utilizando el ámbito tecnológico, una medida esta última que no ha concretado cómo se llevará a cabo.

Ha justificado estas decisiones en que España no se puede permitir un desliz que nos haga retroceder en los avances conseguidos, dejando claro que la prioridad ahora es no desandar el camino y “no volver al punto de partida, no bajar la guardia”. “Tenemos que hacer este nuevo esfuerzo para salir de ese túnel”, ha remachado.

De hecho, y cuando se ha referido a que esta misma semana volverán a la actividad los sectores no esenciales que estaban de permiso retribuido, ha dejado claro que deberán adoptar medidas de higiene reforzada para protegerse a sí mismos y a los demás.