El dato que preocupa sobre la recuperación de la covid

El estudio concluye que los pacientes con infección por SARS-CoV-2 grave con desnutrición y sarcopenia han prolongado su estancia hospitalaria y que, por ello, es necesario un mayor seguimiento a tal efecto.

"Los pacientes tenían que elegir entre respirar y comer. No comer y desnutrirse condiciona que no sea lo mismo pasear por la habitación a no poder ir al cuarto de baño", ha comentado durante la presentación Julia Álvarez, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), que ha precisado además que "es posible que intervenciones más precoces acorten la recuperación".

Álvarez ha apostillado que la misión de los hospitales es "devolver a los individuos a la sociedad activa" y no solo "salvar vidas".

En este sentido, Cristina de la Cuerda, médica de la Unidad de Nutrición del Gregorio Marañón, ha señalado que, durante la primera ola de la pandemia la sobrecarga de pacientes "era tremenda" y que "el seguimiento podría haber sido mejor", pero que los profesionales sanitarios han hecho "todo lo que han podido".