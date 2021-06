El enigma de las vacunas de refuerzo

El observatorio internacional Time to herd establece en 98 días el intervalo de tiempo que separa a España de la inmunidad de rebaño. Una vez lograda la inmunización de un 70% de la población, es de esperar que el ritmo en la vacunación no decaiga. También según datos de Time to herd, a España le llevará algo más de 160 días vacunar al 100% de su población. Por lo tanto, es muy posible que, para las próximas navidades, este objetivo se haya satisfecho. El coronavirus, no obstante, seguirá entre nosotros, lo que plantea dudas acerca de la duración de la inmunidad que brindan las vacunas. ¿Será necesario recurrir a dosis de refuerzo? Los científicos aún no lo saben.