El fascismo hace años que volvió a España y a la democracia

Si empleo palabras de mi poeta preferido, León Felipe, tendré que decir que “yo no sé muchas cosas, es verdad, pero sé que la cuna del hombre la mecen con cuentos”. Pues yo sé que crecí en el fascismo, me educaron Salesianas y Maristas en época fascista –que no en una ideología plenamente fascista-, sé que he vivido y sufrido el fascismo. Como joven y menos joven dedicado al activismo cultural, he protagonizado actos culturales en los que estaban presentes miembros de la policía política de Franco y agentes de la Guardia Civil, vigilando lo que decíamos. Al final de alguno de estos actos se nos acercaba la policía a echarnos en cara que habíamos leído textos y poemas no permitidos. ¿Por qué? Porque teníamos que comunicar antes a las autoridades lo que íbamos a leer y la policía política seguía a pies juntillas lo que estaba en el guion permitido por el fascismo.

En la universidad, cuando colgábamos en los inicios de los 70 un cartel pidiendo la amnistía y la libertad que ahora les permite decir a demasiados descerebrados que yo o cualquiera es un fascista, debíamos estar atentos a los jóvenes fascistas de Fuerza Nueva o a los autodenominados Guerrilleros de Cristo Rey para que no nos agredieran y arrancaran el cartel. Y basta de contar batallitas, que son muchas.

Hace años que el fascismo regresó a España, con los franquitos progresistas, y ahí sigue. No sé si Vox –en caso de que gobierne- nos prohibirá leer esto o aquello o una representación teatral, pero sí sé que en nombre del progresismo tengo encima un fascismo que me ha declarado violador en potencia sólo por ser varón y fascista por estar en contra del aborto, si bien no en contra de que la gente aborte; fascista por no creer en la igualdad, por no condenar al rico –al revés, debe existir- ni rendirme ante el buenismo. Fascista por creer que eso de la Memoria Democrática es también un borrador de la Historia y que sin Historia un ser humano no es nada.

El fascismo actual, por medio de una concejala de cultura de ERC llamada Monserrat Chacón, pretendió en 2017, basándose en la entonces Ley de Memoria Histórica, que el Ayuntamiento de Sabadell borrara de aquella ciudad plazas y calles dedicadas a Antonio Machado, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Calderón de la Barca, Larra y Francisco de Goya, con el argumento de que todos estos nombres –y más que me dejo- formaban parte de los “excesos” del “modelo pseudocultural franquista”. La señora Chacón también quería borrar del mapa calles con nombres como Dos de Mayo, Covadonga o Bailén. Chacón es licenciada en Historia y Podóloga, creo que más esto último que lo primero, de ahí que pensara con los pies. Sus pretensiones fascistas se las aconsejó un historiador supuestamente progre que en realidad era un fundamentalista cualquiera.

En 2019 retiraron de un colegio de Barcelona numerosos cuentos infantiles por sexistas. Diario de Navarra lo contaba así, según un despacho de la agencia Colpisa procedente de Barcelona: “Érase una vez un grupo de padres de un colegio de Barcelona que un buen día se pusieron a revisar la biblioteca de la escuela de sus hijos y llegaron a la conclusión de que el 60% de los libros infantiles ahí archivados tenían rasgos de tipo sexista. Reflexionaron sobre los contenidos de los cuentos infantiles en nuestra sociedad y tomaron la determinación de hacer un cambio de rasante como un elemento más para una educación con perspectiva de género. Decidieron retirar el 30% de los libros, los que consideraron más flagrantes. Y no vetaron más para no dejar la biblioteca infantil casi vacía. Por ejemplo, ya no está 'Caperucita roja'.

El fascismo se caracteriza por originar ignorancia y analfabetos tanto totales como, sobre todo, funcionales. Los padres censores son analfabetos funcionales y enemigos de la ciencia puesto que apartar libros de la circulación obstaculiza la labor del investigador de contenidos y evita que se pueda aprender de los errores y aciertos del pasado que es como avanza el conocimiento. No hay liberación del sexismo apartando libros. Sólo faltaba ya que además de apartar libros de las estanterías los quemaran. En realidad, apartar libros del conocimiento es un paso anterior a quemarlos.

Olga Rodríguez escribió en ElDiario.es, el 16 de noviembre de 2020 que la historiadora y profesora de la Universidad Complutense Ana Martínez Rus, autora de la publicación La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951), estimaba que la quema de libros “eran prácticas inquisitoriales, más propias del Santo Oficio que de un sistema político del siglo XX. Existen numerosos testimonios de personas y de jerarcas del régimen que atestiguan estas ‘piras purificadoras’”. El 1 de agosto de 1936 el periódico Arriba España, en su primer número, incitaba a la destrucción de libros: “Camarada, tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas”.

Hoy en día se han quemado libros de Tintín, Asterix y Obelix y otros en países como Canadá porque, según los incendiarios, ofendían a los indígenas. Al mismo tiempo, se han derribado estatuas aquí y allá de personas históricas de hace cinco o seis siglos por ser supuestos genocidas y se ha prohibido a algunos políticos hablar en universidades por no estar de acuerdo con sus ideas. ¿Quién teme a Isabel Díaz Ayuso para hacerle lo que le hicieron en la Complutense de Madrid? Los demócratas dejan hablar y luego replican y contraargumentan, los fascistas agreden, insultan y prohíben. En este sentido entramos ya en la llamada Cultura de la Cancelación, la censura neonazi del siglo XXI protagonizada por teóricos progresistas. ¿Les da miedo la palabra de los otros? Si se sienten en poder de la razón, ¿por qué esa conducta?

Según Ludmila Moscato, la cultura de la cancelación –que se ejerce también en universidades extranjeras de fama- se conoce como la acción de quitar apoyo, anular o bloquear a personas, marcas o entidades que emitieron una opinión o postura ideológica que se considera no solo objetable, sino repudiable. Joanne Rowling, autora de la serie de libros de Harry Potter, fue acusada de transfóbica por decir que el género se correspondía con el sexo biológico. Luego de una lluvia de críticas, la escritora firmó junto a personalidades tan distintas como Noam Chomsky, Saldman Rudshie, Margaret Atwood y Javier Cercas, una larga carta que advierte sobre los peligros de la cultura de la cancelación y el clima de intolerancia, y reivindican el derecho a discrepar.

José Antonio Marina ha escrito: “Los movimientos woke realizan una política de censura excluyente, que está teniendo éxito en muchos escenarios. Mantiene la técnica identitaria de no pretender comunicarse, ni debatir, sino, simplemente, eliminar de la escena pública a los presuntos culpables, sin apelación posible. Esto se hace no solo con personas vivas, sino también con figuras históricas. Las acciones contra las estatuas de Colón son un ejemplo de esta “cultura de la cancelación” retrospectiva. Y lo mismo sucede con las críticas a la “cultura blanca”. Nada bueno puede surgir de un grupo patriarcal, machista, violento y esclavista”.

Si el progrerío siempre ha estado contra lo que llama el pensamiento único capitalista ahora pretende imponer su pensamiento único sobre bases acientíficas y emocionales, como hace el fascismo. Lo más grave es que en España y otros países conviven las culturas de la represión de la libertad de expresión y pensamiento procedentes de la derecha y de la izquierda. Todo va en perjuicio del rigor y del conocimiento abierto y libre. Por tanto, que no se ciña la acusación de fascismo sólo a un ala porque las manifestaciones fascistas son comunes a ambas.