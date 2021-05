El Gobierno británico, presionado para facilitar los viajes a España

Según el sistema del Gobierno británico, los territorios en "ámbar", entre ellos también Italia, Francia o Grecia, requieren diez días de cuarentena y un mínimo de dos análisis del tipo PCR al volver al Reino Unido, mientras que los viajeros a destinos "rojos" han de aislarse en un hotel.

Paralelamente, el Ministerio británico de Exteriores, cuya posición determina las pólizas de seguros, desaconseja actualmente los viajes no "esenciales" a España, excepto las islas Canarias, lo que significa que quienes visiten Baleares o la península no podrán contratar un seguro de viaje.

La secretaria de Estado de Empresa, Anne-Marie Trevelyan, insistió este lunes en que no se debe viajar a España salvo que sea imprescindible y recordó que Johnson "ha sido claro" en que, aunque ya no es ilegal, no se debe ir de vacaciones a destinos "ámbar".