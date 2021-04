El Gobierno «está trabajando para mitigar» el ERE en la nueva CaixaBank

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve con "preocupación" e "incomprensión" los expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados por varias entidades financieras y ha asegurado que "el Gobierno está trabajando para mitigar" el impacto, en concreto, del planteado por CaixaBank.

En una entrevista realizada este viernes en la cadena SER, la titular de Trabajo ha recordado que, ya en septiembre cuando se anunció la fusión de CaixaBank y Bankia, dijo que "era previsible que fuera a producirse un ajuste en el empleo y que las entidades financieras se jugaban su reputación".

CaixaBank anunció el martes que tras su fusión con Bankia prevé llevar a cabo el que será el mayor ERE de la historia de la banca española, con 8.291 despidos, el 18,7 % del total de empleados en España, y el cierre de 1.534 oficinas, el 27 % de la red.

A esto se suma el anuncio del BBVA del despido colectivo de 3.800 empleados en España, el 16,3 % de una plantilla de unos 23.300 trabajadores, además del cierre de 530 oficinas, el 22,5 % de su red.

"Desde luego, el Gobierno tiene una participación en CaixaBank -del 16,1 % a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)-, no en el BBVA, y me consta que está trabajando para mitigar lo que esta pasando. Es incomprensible", ha dicho Díaz.

Aunque las entidades financieras no se han acogido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y, por lo tanto, no han recibido dinero público ni están sujetas a una cláusula de mantenimiento del empleo, "no es comprensible que en una crisis de estas características se esté acudiendo a este mecanismo".

Esta situación, ha añadido la vicepresidenta tercera, tiene además "otros riesgos que afectan a los consumidores", ya que "la desaparición de oficinas bancarias, en términos democráticos, supone muchas cosas, sobre todo con poblaciones mayores".

La ministra ha resaltado la colaboración de las entidades financieras en plena crisis, por ejemplo, adelantando a primeros de mes el pago de las prestaciones de los ERTE, con lo que demostraron estar "a la altura de las circunstancias", pero ha añadido que plantear despidos colectivos "no es asumible por la sociedad en este momento".

Respecto a la propuesta de la vicepresidenta segunda económica, Nadia Calviño, de revisar los sueldos de los altos responsables de la banca, Díaz ha señalado que se trata de un debate "de mucho interés" porque las cifras son "muy llamativas".

"Ojalá tuviéramos que dejar de hablar de salarios mínimos y poner la mirada en esos salarios que a veces es que no sabemos ni decir la cifra de lo que perciben al día los responsables de las entidades financieras", ha deseado la ministra.