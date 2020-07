El gobierno estudia medidas «más drásticas» para luchar contra los brotes

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, respecto al cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento físico, para evitar que el Gobierno tenga que tomar medidas "más drásticas" que las que se están tomando las comunidades autónomas en las zonas donde se están produciendo brotes de Covid-19.

En una entrevista en Onda Cero, Illa ha reconocido que el hecho de que este jueves no se produjesen concentraciones de gente tras la proclamación del Real Madrid como campeón de la Liga. "Esto me da esperanza, si vamos por este camino, y la gente es consciente de que el virus sigue ahí no hará falta tomar medidas más drásticas", ha dicho.

En este sentido, el ministro de Sanidad ha recordado que España se sitúa actualmente en un escenario de control de la epidemia del coronavirus, correspondiendo el papel prioritario de actuación a las comunidades autónomas.

No obstante, Illa ha avisado de que si la transmisión del virus se descontrola y afecte a varias comunidades autónomas, el Gobierno podría poner en marcha medidas a nivel nacional. "No estamos en este escenario, los brotes están siendo controlados con las herramientas de las que disponen las comunidades autónomas, pero no descartamos nada", ha recalcado.

Asimismo, el ministro de Sanidad ha recordado que este jueves el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están representados las comunidades autónomas, dio luz verde al 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19' para prevenir y atajar posibles incrementos de transmisión del virus.

"Este plan contempla varios escenarios y, uno de ellos, es uno intermedio, antes de llegar a medidas más contundentes, con acciones coordinadas de salud pública que afectarían a varias comunidades autónomas y que sería de obligado cumplimiento", ha explicado.