El miedo nació con nosotros

Cuando el homo comienza a abrir los ojos a su entorno, se encuentra rodeado de múltiples fenómenos inexplicables. Es una crisis tremenda de incertidumbre, algo necesita para explicarse todo aquello y disminuir su miedo: así nace el mito, luego el rito al mito, luego los “sacerdotes” que comienzan a establecer la diferencia entre el bien y el mal, el bien es el consuelo frente al mal, el bien es la medicina que al menos mejora la angustia de la presencia del mal, hasta puede que se una al arte, el humano de Altamira no sólo pinta debido a la pulsión creativa de todo humano sino para que los espíritus de los bisontes a los que ha matado o va a matar no se apoderen de él en señal de venganza o para que reflejar a la víctima le sea propiciatorio con vistas a cazarla, comer y así evitar la muerte.

Hay un principio de incertidumbre en física y otro en psicología, yo me voy a centrar en el segundo de ellos ahora. Es la incertidumbre que siembra en nosotros el hecho mismo de vivir, algo que me lleva a tratar lo que he llamado Teoría de los Inicios en mi libro Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital . Esta teoría se puede desarrollar sobre la base de una serie de puntos:

Nos dice la ciencia que cuando una serpiente venenosa de grandes dimensiones está frente a nosotros nuestros ojos le pasan el aviso de peligro en alto voltaje a la zona más emocional de nuestro cerebro y, a la vez, a la zona racional, este hecho, narrado así, de forma tan simple, puede evitarnos morir y tomar las medidas correspondientes para seguir adelante en la evolución. Una estructura cerebral con forma de almendra llamada amígdala parece jugar un papel clave en la gestión del miedo. Lo sabemos porque cuando se daña no se ven afectadas ni la inteligencia, ni la memoria, ni el lenguaje ni la percepción. Pero sí se alteran seriamente el condicionamiento al miedo, el reconocimiento del miedo en las expresiones faciales y el comportamiento social mediado por emociones asociadas al miedo. Quienes poseen una zona emocional con determinados defectos suelen llevar a cabo acciones sumamente peligrosas, en parte porque no son plenamente conscientes de esos peligros.

El filósofo Jean Paul Sartre sentencia: “Todos los hombres tienen miedo. Todos. El que no tiene miedo no es normal, eso no tiene nada que ver con el valor”. En efecto, quienes propinan palizas en grupo a un ser indefenso no tienen valor, tienen miedo a que el diferente o el disidente acabe con el imaginario que significa un grupo violento creado artificialmente por influencia de la cultura mediática y la falta de educación paternal unida a la debilidad del Estado. El valor se deriva del innatismo y a la vez de una forma de razonar las situaciones para reaccionar ante ellas.

Hobbes afirmó: ”El día que yo nací mi madre parió dos gemelos: mi miedo y yo”. No obstante, eso no le impidió hacer frente al miedo de los humanos cuando se refugian en la supuesta bondad natural y se imaginan ese cuento del buen salvaje, tan queridas ambas ideas por Rousseau. Hobbes declaró sin reparos que el hombre es un lobo para el hombre y los hechos pasados y presentes le dan cada día la razón. ¿Y todas esas personas que se dice que hacen el bien? No es cierto, dirán Hobbes, Schopenhauer y Nietzsche: nadie hace nada por el otro si no le reporta un beneficio personal de algún tipo. Y yo creo en eso sin que por tal motivo sea alguien lleno de amargura, al revés, soy optimista porque acepto la vida como es.

Uno de los padres de lo que se llama historia de las mentalidades, Jean Delumeau, escribe: “En el sentido estricto y restringido del término, el miedo (individual) es una emoción-choque, frecuentemente precedida de sorpresa, provocada por la toma de conciencia de un peligro presente y agobiante que, según creemos, amenaza nuestra conservación”. Apliquen la idea al momento presente que para eso sirven la Historia y la Filosofía.

Por último, en este repaso por el hecho miedo, aportaré palabras de José Antonio Marina: “Uno de los hilos que trenzan la historia de la humanidad es el continuo afán por librarse del miedo, una permanente búsqueda de la seguridad y, recíprocamente, el impuro deseo de imponerse a los demás aterrorizándolos. Hobbes descubrió en el miedo el origen del Estado. Maquiavelo enseñó al príncipe que tenía que utilizar el temor para gobernar. Ambos coincidían en una cosa, a saber, que el miedo es la emoción política más potente y necesaria, la gran educadora de una humanidad indómita y poco de fiar”. “Es terrible que el pueblo pierda el miedo”, advertía Spinoza, un cauteloso”.

Completemos a Marina: el miedo de siempre lo han utilizado los poderes de todo tipo y por supuesto el mediático, los informativos llegan cargados de noticias que inspiran miedo sobre todo por estar pensadas para dirigirse a las emociones, no a la razón. Todo este ambiente es propicio para que las empresas mediáticas se llenen los bolsillos con productos audiovisuales sobre el miedo y el pseudovalor y para que a las que se dedican a instalar alarmas antirrobo les vaya de perlas.