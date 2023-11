El PNV amaga con revelar lo que el PP le ofreció por apoyar la investidura de Feijóo y avisa a Sánchez que le da “ una oportunidad para seguir jugando”

También le ha recordado que los acuerdos con los partidos nacionalistas no son ilegales y "nuestros votos valen tanto como los suyos y son tan legítimos como los suyos" después de sugerir a Feijóo que "quizá algún día llegaré a contar lo que nos llegó a ofrecer el PP hace un par de meses".

En este sentido, ha advertido a los populares de que si algo puede poner en peligro la estabilidad del sistema y la Constitución no son los pactos del PSOE ni la anmistia, sino la "algarada callejera" y la mentira

Esteban ha censurado las protestas en las calles, algunas consignas antidemocráticas, sin que, en su opinión, lo haya condenado el PP. "Quieren imponer en la calle lo que no se ha ganado en las urnas", ha señalado.

"Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano", le dijo entonces, a lo que Rajoy le respondió: "Si quieres grano Aitor, te dejaré mi tractor", para explicarle que esa es la diferencia "entre pedir y que te den y currárselo".

El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha defendido este jueves que su jefe de filas, Alberto Nuñez Feijóo, no ofreció nada al PNV porque los nacionalistas vascos no quisieron sentarse a negociar su investidura.

En los pasillos del Congreso y, a preguntas de la prensa, Pons ha contestado al aviso lanzado a Feijóo por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, desde la tribuna de oradores: “Quizá algún día llegaré a contar lo que nos llegó a ofrecer el PP hace un par de meses”.

“Para poder ofrecer algo tienes que sentarte a hablar con alguien. El PNV no quiso ni sentarse con nosotros; si nos hubiéramos sentado, le habríamos ofrecido tirar a los mentirosos de la política, pero como no nos sentamos con ellos, pues no les podemos ofrecer tirar a los mentirosos de la política”, ha señalado Pons.

El vicesecretario de Institucional del PP ha negado ofertas también en la reunión que Alberto Núñez Feijóo mantuvo con el líder del PNV, Andoni Ortuzar, y que este partido no hizo pública hasta que trascendió a la prensa. En este encuentro, según Pons, el PNV dijo que no negociaría porque descartaba cualquier acuerdo de Gobierno relacionado con Vox.

“Ya les digo, si quieren ellos que digan, pero nosotros no hemos podido ofrecerles nada más”, ha subrayado Pons.

Tras las declaraciones de Pons, El Diario Vasco ha publicado que el PP ofreció al PNV el Ministerio de Industria, algo que desde el PNV evitan confirmar o desmentir y que fuentes de la dirección nacional del PP califican de “mentira”.