El PP europeo tacha de «triste sorpresa» el pacto con Vox y CS se burla: «Ahí lo tienes, báilalo Alfonso»

«Es una señal muy fuerte para nosotros de que tenemos que luchar contra estos deseos de construir fuerzas políticas en apariencia fuertes pero que a largo plazo suponen una capitulación», advirtió Tusk, ex primer ministro de Polonia y anterior presidente del Consejo Europeo, al cierre del encuentro en el que también participó Casado como líder del PP español, cargo que dejará próximamente.

Preguntado por el pacto mediante el que Vox entrará en un gobierno autonómico gracias a un acuerdo de legislatura con el PP de Castilla y León, abriendo el camino para nuevos pactos en el futuro, Tusk dijo que espera que sea «un incidente y no una tendencia en la política española» .

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk , ha recibido como una «triste sorpresa» la noticia del acuerdo entre el PP y Vox para formar Gobierno en Castilla y León y espera que sea «un incidente» y no una tendencia en España.

El procurador de Cs y exvicepresidente de Castilla y León Francisco Igea ha advertido tras el acuerdo de PP y Vox para formar Gobierno en esa Comunidad que ese es el nuevo PP de Feijóo, que ha blanqueado al partido de ultraderecha y ha espetado: «Ahí lo tienes, báilalo Alfonso», tras el resultado de su convocatoria anticipada de elecciones.

En rueda de prensa tras la constitución de las Cortes, que merced al acuerdo entre PP y Vox presidirá la formación de ultraderecha, Igea, que gobernó como vicepresidente de Mañueco dos años y medio, hasta la convocatoria electoral del pasado 13 de febrero, ha sostenido que es un «día desgraciado y oscuro» para la Comunidad y para España.

Y ha anunciado que mandarán el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en esa Comunidad al PP europeo para que «que vean con quien trata el PP» en España.

Igea ha recordado las exigencias que ayer planteó Vox para apoyar la investidura de Mañueco, las del «lobo», que hoy se ha puesto el «traje de la abuelita» ya que en los planteamiento de ayer quería eliminar el decreto de Memoria Histórica de la Comunidad para dejar «que la gente siga estando en las cunetas», la agenda 2030, o recortar ayudas públicas para los que ayudan los emigrantes.

«Las líneas ideológicas las han cambiado por no saben qué consejerías, tienen gente para todo.El futuro de la Comunidad está en manos de trileros», ha advertido el parlamentario de Cs, que no ha augurado mucho recorrido al acuerdo entre PP y Vox: «no irá más allá: de las siguientes autonómicas».

Igea ha lamentado que no haya prosperado un acuerdo entre PP y PSOE para que no entraran ni Vox ni Podemos, y ha advertido de que en momentos como los actuales, «cuando la gente pasa hambre y necesidad», no son los mejores para los extremismos.